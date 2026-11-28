Ocho equipos mantienen sus aspiraciones de conquistar la Copa NBA, cuyos cuartos de final se disputarán los próximos 4 y 5 de diciembre

NBA Cup: así quedan los cuartos de final | Claro Sports

La fase de grupos de la NBA Cup 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del torneo. Los Dallas Mavericks eran la única franquicia que tenía asegurada su clasificación antes de la última jornada, mientras que los San Antonio Spurs completaron el cuadro de eliminación directa después de remontar ante Los Angeles Lakers.

Los equipos que continúan en la competencia buscarán su boleto a las semifinales los próximos 4 y 5 de diciembre, con la intención de llegar a la final que se disputará en Indianápolis. En Claro Sports te compartimos cómo quedaron los enfrentamientos, las posiciones de la fase de grupos y el calendario de la Copa NBA 2026.

¿Cómo quedaron los cuartos de final de la NBA Cup 2026?

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Cuatro equipos de cada conferencia consiguieron su clasificación a la fase de eliminación directa. Los Detroit Pistons y los Dallas Mavericks encabezan los cuadros de la Conferencia Este y Oeste, respectivamente. Los enfrentamientos de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera:

Conferencia Este

Boston Celtics vs Detroit Pistons.

Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks.

Conferencia Oeste

San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks.

Memphis Grizzlies vs Portland Trail Blazers.

Los encuentros de cuartos de final y semifinales se disputarán en la cancha del equipo con mejor posición en la clasificación. Además, sus resultados y estadísticas serán contabilizados como parte de la temporada regular de la NBA.

Así quedan las posiciones de la Copa NBA 2026

Los Dallas Mavericks fueron el único equipo que terminó la fase de grupos sin derrotas, con un balance de cuatro victorias. Por su parte, los Boston Celtics registraron la mayor diferencia de puntos del torneo, con +67.

Así quedaron las posiciones de los seis grupos de la NBA Cup 2026:

Conferencia Este

Grupo A Récord Diferencia de puntos Detroit Pistons 3-1 +46 Toronto Raptors 3-1 +34 Orlando Magic 3-1 -1 Brooklyn Nets 1-3 -35 Milwaukee Bucks 0-4 -44

Grupo B Récord Diferencia de puntos Philadelphia 76ers 3-1 +12 Miami Heat 3-1 +28 Cleveland Cavaliers 2-2 +2 New York Knicks 1-3 +9 Indiana Pacers 1-3 -51

Grupo C Récord Diferencia de puntos Atlanta Hawks 3-1 +22 Boston Celtics 3-1 +67 Washington Wizards 2-2 -2 Chicago Bulls 2-2 -8 Charlotte Hornets 0-4 -71

Conferencia Oeste

Grupo A Récord Diferencia de puntos Dallas Mavericks 4-0 +40 Denver Nuggets 3-1 +10 Houston Rockets 2-2 +5 Phoenix Suns 1-3 -13 Utah Jazz 0-4 -42

Grupo B Récord Diferencia de puntos Memphis Grizzlies 3-1 +23 Minnesota Timberwolves 3-1 +34 Oklahoma City Thunder 2-2 +29 New Orleans Pelicans 1-3 -42 Los Angeles Clippers 1-3 -44

Grupo C Récord Diferencia de puntos Portland Trail Blazers 3-1 +12 San Antonio Spurs 3-1 +48 Golden State Warriors 2-2 -24 Los Angeles Lakers 2-2 -12 Sacramento Kings 0-4 -49

Calendario de partidos de los cuartos de final de la NBA Cup 2026

La actividad de los cuartos de final se distribuirá en dos jornadas, con un encuentro de cada conferencia por día. Los ganadores de las cuatro eliminatorias mantendrán sus aspiraciones de conquistar el título de la Copa NBA.

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Viernes 4 de diciembre de 2026

Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks | 18:00 horas.

San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks | 20:30 horas.

Sábado 5 de diciembre de 2026

Boston Celtics vs Detroit Pistons | 18:30 horas.

Memphis Grizzlies vs Portland Trail Blazers | 21:00 horas.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

La final de la NBA Cup 2026 está programada para el viernes 11 de diciembre en el Hinkle Fieldhouse de Indianapolis. A diferencia de las rondas anteriores, el encuentro por el campeonato no contará para las estadísticas ni para la clasificación de la temporada regular.

¿Quién transmite los cuartos de final de la NBA Cup 2026 y dónde ver en vivo?

Los aficionados al baloncesto podrán seguir los encuentros de los cuartos de final de la NBA Cup 2026 a través de Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la fase de eliminación directa del torneo, de acuerdo con el calendario difundido por la NBA.

Además, las semifinales se disputarán el 8 y/o 9 de diciembre, antes de que los dos equipos que superen dicha instancia se enfrenten por el campeonato el viernes 11 de diciembre.