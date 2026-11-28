Autoridades educativas de seis estados han establecido ajustes en las jornadas escolares para proteger a los alumnos durante la temporada de frío

Se cambian los horarios de clases | Reuters

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocará un descenso de las temperaturas en distintas regiones de México, además de lluvias, heladas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve. Ante los efectos del invierno, autoridades educativas de diversas entidades han implementado modificaciones en los horarios escolares para reducir la exposición de los estudiantes al frío durante sus traslados.

Los ajustes en las jornadas de clases dependen de las disposiciones de cada estado y contemplan cambios tanto en los turnos matutinos como en los vespertinos. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la vigilancia sobre el desplazamiento de la tormenta invernal. En Claro Sports te compartimos qué entidades han modificado sus horarios escolares y en cuáles se pronostica la caída de nieve durante este fin de semana.

¿Cambiarán horarios en las escuelas por llegada de la tormenta invernal? Esto informa la SEP

Como parte de las medidas de prevención durante la temporada invernal, las autoridades educativas estatales han establecido cambios en las jornadas escolares para los estudiantes de educación básica.

Las disposiciones contemplan retrasar el ingreso de los alumnos durante las mañanas y, en algunos casos, adelantar la conclusión de las clases del turno vespertino, con el propósito de reducir la exposición a las temperaturas que se registran al amanecer y al anochecer.

Hasta el momento, en la información difundida no se contempla una modificación generalizada de los horarios escolares por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en todo el país. Los ajustes corresponden a las determinaciones de cada entidad y podrán depender de las condiciones meteorológicas de cada región.

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¿Qué estados ajustarán las horas de entrada y salida y cómo serán?

Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala se encuentran entre las entidades que han establecido medidas para modificar las jornadas escolares durante la temporada invernal 2026-2027. Los horarios y periodos de aplicación son los siguientes:

Chihuahua

En Ciudad Juárez, el horario de invierno entró en vigor el 3 de noviembre de 2026 y permanecerá hasta el 14 de marzo de 2027. La medida contempla los siguientes horarios:

Educación inicial: de 8:00 a 15:00 horas.

Preescolar matutino: de 9:00 a 12:00 horas.

Preescolar vespertino: de 14:00 a 17:00 horas.

Primaria matutina: de 8:00 a 12:30 horas.

Primaria vespertina: de 12:45 a 17:00 horas.

Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo permitirá que las autoridades educativas de cada región determinen si es necesario retrasar 30 minutos el ingreso de los estudiantes del turno matutino, dependiendo de las temperaturas que se registren en sus localidades.

Puebla

El horario de invierno estará vigente del 3 de noviembre de 2026 al 26 de febrero de 2027 en instituciones públicas y privadas, desde educación inicial hasta secundaria.

Educación inicial: de 8:30 a 15:30 horas.

Preescolar matutino: de 9:30 a 12:30 horas.

Preescolar vespertino: de 13:30 a 16:30 horas.

Primaria matutina: de 8:30 a 13:30 horas.

Primaria vespertina: de 13:45 a 18:30 horas.

Secundaria general matutina: de 7:30 a 13:30 horas.

Secundaria general vespertina: de 13:40 a 19:30 horas.

Secundaria técnica matutina: de 7:30 a 13:45 horas.

Secundaria técnica vespertina: de 14:00 a 20:00 horas.

Querétaro

Las modificaciones estarán vigentes del 17 de noviembre de 2026 al 19 de febrero de 2027 y aplicarán en las primarias públicas generales e indígenas.

Primarias del turno matutino: entrada a las 8:30 horas.

Primarias del turno vespertino: entrada a las 14:00 horas.

San Luis Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los estudiantes de primaria y secundaria tendrán una tolerancia de 30 minutos para ingresar a las escuelas durante el turno matutino. En el caso de los alumnos del turno vespertino, la salida se adelantará media hora.

Tlaxcala

Desde el 23 de noviembre se implementaron modificaciones en los horarios de las primarias públicas y privadas, así como en los Centros de Atención Múltiple. Para las primarias, los horarios son:

Turno matutino: de 8:30 a 13:00 horas.

Turno vespertino: de 13:30 a 17:30 horas.

Se recomienda a las madres, padres y tutores consultar los comunicados de las autoridades educativas y de cada plantel para conocer si habrá modificaciones adicionales conforme avance la temporada de invierno.

¿En qué estados nevará? Mapa de las zonas con más frío en México

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche del viernes 27 de noviembre y la madrugada del sábado 28, la primera tormenta invernal generará condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar.

Para el sábado 28 de noviembre, la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve o aguanieve se mantendrá en las siguientes entidades:

Michoacán.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Puebla.

Veracruz.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibilidad de heladas: Zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

En el caso de la Ciudad de México, el SMN pronostica temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius y máximas de entre 10 y 12 grados. Para Toluca, en el Estado de México, se esperan mínimas de entre -1 y 1 grado, así como máximas de entre 7 y 9 grados Celsius.

Además del descenso de las temperaturas, el organismo advierte sobre la posibilidad de lluvias torrenciales en Guerrero e intensas en regiones de Oaxaca y Puebla, así como precipitaciones en otras entidades que podrían ocasionar inundaciones, deslaves y un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante estas condiciones, se recomienda utilizar varias capas de ropa, cubrir las extremidades, mantener la hidratación y prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padezcan enfermedades crónicas. La población deberá consultar las actualizaciones del SMN y de Protección Civil conforme avance la tormenta invernal.