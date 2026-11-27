Niurka Marcos tiene el poder de modificar la placa de nominados de la semana 12, a dos días de que se conozca al próximo eliminado del reality

Niurka aseguró La Salvación este jueves 26 de noviembre | @LaGranjaVIP

La Granja VIP 2026 entra en la recta final de su segunda temporada y este viernes 27 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de La Traición, dinámica que definirá la placa de nominados de la semana 12. Con únicamente siete participantes en competencia, las alianzas y estrategias serán determinantes de cara a la eliminación del próximo domingo.

Niurka Marcos será la encargada de modificar la lista de nominados, luego de imponerse a Manelyk González en el Juego de Salvación del jueves, con el apoyo de Ernesto, uno de los atletas de Exatlón México invitados al reality. La vedette cubana abandonó la placa y ahora tendrá la oportunidad de rescatar a uno de sus compañeros y colocar a otro en riesgo de eliminación.

¿Qué es y cómo funciona La Traición en La Granja VIP 2026?

La Traición es una dinámica que se celebra cada viernes en la que el ganador del Juego de Salvación obtiene el beneficio de retirar a uno de los participantes de la placa de nominados. A cambio, deberá seleccionar a otro granjero que se encuentre fuera de peligro para ocupar su lugar.

Sin embargo, la producción también puede implementar variantes que modifiquen el desarrollo de la dinámica. La semana pasada, por ejemplo, Copetes activó la modalidad de Traición Doble, que terminó con La Bebeshita y Manelyk González en riesgo de eliminación.

Para esta semana existe una restricción especial. Mario Osuna no podrá ser salvado, debido a que Julio Camejo utilizó el poder de la Herradura durante la Asamblea del miércoles para mantener al exfutbolista en la placa hasta el domingo.

La Granja VIP 2026: ¿Quién podría ser traicionado hoy 27 de noviembre y quién salvado?

Tras la victoria de Niurka Marcos en el Juego de Salvación, la placa de nominados de la semana 12 quedó integrada por tres participantes:

Mario Osuna

Manelyk González

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras

Debido a la restricción que pesa sobre el exfutbolista, Niurka únicamente podría salvar a Manelyk o Kevyn. Por otro lado, los participantes que podrían ser traicionados y terminar en la placa de eliminación son Ivonne Montero y Julio Camejo.

Kunno cuenta con inmunidad por su condición de capataz de la semana 12. La decisión de Niurka se conocerá durante la gala de este viernes, mientras que el domingo 29 de noviembre se revelará quién será el duodécimo eliminado de La Granja VIP 2026.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La gala del Viernes de La Traición de este 27 de noviembre podrá seguirse a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO, de acuerdo con el horario habitual de las emisiones entre semana.

La transmisión también estará disponible en el sitio oficial de TV Azteca y en la aplicación TV Azteca En Vivo. Por su parte, Disney+ ofrece la cobertura de la convivencia de los granjeros durante las 24 horas del día, además de las galas del reality.

Los seguidores del programa podrán apoyar a sus participantes favoritos mediante el apartado oficial de votaciones de TV Azteca, donde cada usuario dispone de 10 votos que puede distribuir entre los nominados.