Las autoridades informan que seis alcaldías se encuentran bajo Alerta Roja, mientras que las otras 10 tienen Alerta Naranja

Las autoridades piden seguir las indicaciones por su seguridad | Reuters

La Ciudad de México tendrá lluvias fuertes durante la tarde y noche de este viernes 27 de noviembre, así como durante las primeras horas del sábado 28, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó los niveles de Alerta Roja y Alerta Naranja para las 16 alcaldías.

La dependencia capitalina informó que seis alcaldías se encuentran bajo Alerta Roja, mientras que las otras 10 tienen Alerta Naranja. El pronóstico contempla precipitaciones que podrían provocar encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua y otros incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas.

¿En qué alcaldías de la CDMX se activaron las alertas roja y naranja por lluvias?

La Alerta Roja fue activada en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. En estas demarcaciones se pronostican lluvias de entre 50 y 70 milímetros entre las 14:00 horas del viernes 27 de noviembre y las 06:00 horas del sábado 28.

La Alerta Naranja corresponde a Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza. Para estas alcaldías se prevén acumulaciones de entre 30 y 49 milímetros durante el mismo periodo.

⏺️Aviso Especial || Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México. En las partes altas del sur y poniente de la ciudad, puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Temperaturas 🌡máximas de entre 8 y 13 °C; mínimas de -2 a 6 °C. Toma tus precauciones y sigue nuestras recomendaciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 25, 2026

¿Qué significan las alertas roja y naranja y cuáles son los riesgos en la CDMX?

La activación de estos niveles responde al pronóstico de lluvias que pueden generar afectaciones en distintos puntos de la capital. Entre los principales riesgos señalados por Protección Civil están los encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua en calles y avenidas.

También existe posibilidad de deslaves en zonas de ladera, así como caída de ramas, árboles y lonas. Por ello, las autoridades pidieron a la población tomar precauciones durante el periodo en el que se esperan las mayores precipitaciones.

¿Hasta cuándo se levantan las alertas por lluvia en la CDMX?

Las alertas están previstas para el periodo comprendido entre las 14:00 horas del viernes 27 de noviembre y las 06:00 horas del sábado 28 de noviembre. La Alerta Roja y la Alerta Naranja abarcan, por tanto, la tarde y noche del viernes y las primeras horas del sábado.

La población debe mantenerse atenta a las actualizaciones de la SGIRPC, ya que las condiciones pueden modificar el pronóstico y las recomendaciones para las distintas zonas de la ciudad.

¿Cómo cuidarse de las lluvias en la CDMX y dónde reportar afectaciones?

En casa, Protección Civil recomienda retirar basura de las coladeras interiores y exteriores y mantener cerradas puertas y ventanas. En zonas susceptibles de inundación, se aconseja guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos electrónicos.

Recuerda que se activó Alerta Naranja🟠y Alerta Amarilla🟡por bajas #temperaturas y heladas. Sigue nuestras recomendaciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/cBaxwuNbHi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

Para quienes se encuentren en la vía pública, la recomendación es no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua o encharcamientos, además de utilizar banquetas y puentes peatonales. También se pide evitar los puentes cuando el nivel de ríos, arroyos o canales sea elevado y no buscar refugio debajo de árboles.

Las autoridades también solicitaron prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad para facilitar su resguardo durante las lluvias. Para consultar información oficial, la ciudadanía puede seguir las cuentas de la SGIRPC en X, @SGIRPC_CDMX, y Facebook, @SGIRPCCDMX, además de su página web oficial.