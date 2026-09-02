Vuelta a España 2026, Etapa 12: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 3 de septiembre

La etapa 12 de la Vuelta a España 2026 se disputará entre Vera y Calar Alto con cinco puertos de montaña y un final en alto.

Dónde ver la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

La montaña de la segunda semana de la Vuelta a España comienza con la etapa 12, la cual va a ser clave de cara a los intereses de los ciclistas que están peleando la general. En total son cinco puertos de montaña en esta fracción, 166.6 kilómetros de recorrido y un sprint intermedio como ingredientes especiales.

¿A qué hora empieza la Etapa 12 de la Vuelta a España 2026?

La etapa 12 de la ronda ibérica, que será entre Vera y Calar Alto, dará comienzo sobre las 6:00 a.m. en Colombia, mientras que en México será una hora antes. La llegada está estimada sobre las 10:30 a.m. (9:30 a.m. territorio mexicano) con una duración entre cuatro a cuatro horas y media.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 12, hoy 3 de septiembre?

La etapa dará inicio en la localidad de Vera y llegará a Calar Alto. Son 166.6 kilómetros en total con cinco puertos de montaña, distribuidos en dos de tercera, uno de segunda y dos de primera categoría con final en alto. Además, habrá un sprint intermedio.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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