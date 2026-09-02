Guillermo Almada y un América imparable: ¿Espejismo o una realidad?

Los rivales de Las Águilas no han sido clubes que exijan al máximo al conjunto de Coapa, lo que pone en tela de juicio su buen momento

Nadie detiene el vuelo de las Águilas. El América atraviesa un buen momento con Guillermo Almada al frente del equipo, pues no conoce la derrota en el Apertura 2026 de la Liga MX y se metió hasta las semifinales de la Leagues Cup, donde enfrentará a los Rayados de Monterrey.

Además de pelear por el título internacional, los azulcremas presumen el liderato en el fútbol mexicano gracias a su imbatibilidad en ambos torneos. Las Águilas no conocen la derrota en ninguna de las dos competencias. Cabe mencionar que ante Austin FC perdieron el punto extra en penales, pero igualaron en tiempo regular durante la fase de grupos, por lo que reglamentariamente mantienen su condición de invictos.

Almada y los rivales del América que ponen en duda su buen momento | Claro Sports

Aunque el América mantiene el buen paso en la Liga MX y en la Leagues Cup, también se pone en tela de juicio la calidad de sus rivales y si realmente han exigido al conjunto dirigido por Guillermo Almada. En los primeros 10 partidos del técnico uruguayo al frente de los azulcremas, el equipo registra ocho victorias y dos empates.

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De los cinco rivales que ha enfrentado dentro del fútbol mexicano, cuatro se encuentran fuera de la zona de Liguilla, como San Luis y Atlante. Santos y FC Juárez ocupan actualmente los últimos lugares de la tabla general, mientras que Querétaro, rival con el que empató en la primera jornada del Apertura 2026, aparece en la sexta posición de la clasificación.

En cuanto a los clubes de la MLS, las Águilas enfrentaron a cinco rivales. Dos de ellos llegaron a la fase final del torneo, aunque ninguno pudo avanzar más allá de los cuartos de final. Además, dentro de la competencia del fútbol de Estados Unidos, ninguno se encuentra actualmente entre los primeros lugares de su respectiva conferencia.

El América enfrentó a San Diego FC, que ocupa el octavo lugar de la Conferencia Oeste, y también jugó ante Portland Timbers, undécimo de la misma zona. Después midió fuerzas con Austin FC, que aparece en el decimocuarto lugar del sector; por si esto fuera poco, eliminó en los cuartos de final a Columbus Crew, último de la Conferencia Este.

Los 10 partidos oficiales de Guillermo Almada con América

Querétaro 0-1 América

Atlante 1-1 América

América 3-0 Santos

América 3-1 San Diego

América 3-1 Portland

América 1-1 Austin

América 3-0 San Luis

Juárez 1-2 América

América 2-0 Columbus

América 2-0 Puebla

El América de Guillermo Almada también registra buenos números en ofensiva, ya que suma 21 tantos a favor y solo cinco en contra. Las Águilas han demostrado tener un ataque productivo y una defensa que ha permitido pocos goles, factores que las mantienen en la pelea por los dos títulos que disputan.

Almada ha conseguido una buena versión del conjunto de Coapa, pero conforme avance la temporada las exigencias serán mayores, pues el equipo tendrá un calendario cada vez más complicado. Hoy miércoles 2 de septiembre enfrentará a Monterrey por las semifinales de la Leagues Cup, mientras que el 6 de septiembre disputará la final o el partido por el tercer lugar.

En la Liga MX también tendrá compromisos de mayor exigencia. América enfrentará a Tijuana, uno de los equipos que pelea por los primeros lugares de la tabla general, en la jornada 7 del Apertura 2026. Además, en las siguientes semanas se medirá con Cruz Azul y Chivas en el Clásico Joven y el Clásico Nacional, respectivamente.

Estos encuentros representarán una prueba distinta para el proyecto de Almada. El América ha construido una racha sin derrotas y se mantiene en la pelea por dos campeonatos, pero ahora tendrá que demostrar su capacidad ante rivales que ocupan posiciones importantes y que pondrán a prueba el funcionamiento que ha mostrado durante sus primeros 10 partidos.

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