Huracán Karina sube a categoría 4 y avanza por el Pacifico: trayectoria y sus efectos en México
El SMN informó que el huracán Karina se intensificó en la escala Saffir-Simpson: ¿Qué estados se verán afectados con lluvias?
El huracán Karina continúa intensificándose con el paso de las horas, cerca de territorio mexicano. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el fenómeno se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con su centro localizado a 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, rachas de 280 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.
Huracán Karina categoría 4: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria?
El SMN informó que el huracán Karina se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y que su centro se localiza “lejos de costas nacionales”, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h. El último reporte, dado las primeras horas de este lunes 31 de agosto, notificó que la distancia al lugar más cercano era de 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y su desplazamiento actual era hacia el oeste 275° a 15 km/h.
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Es importante aclarar que el mismo SMN dio a conocer que el sistema no representa peligro para el territorio nacional, además de aclarar que no son necesarias recomendaciones adicionales “debido a su distancia y trayectoria”.
¿Qué estados se verán afectados con lluvias y vientos fuertes por el huracán Karina?
Según el mismo reporte del SMN, no hay estados que se vean afectados con lluvias y vientos fuertes por el huracán Karina. Debido a su ubicación, distancia al lugar más cercano y desplazamiento actual, el sistema no generará efectos en el país, por lo que no se emitieron recomendaciones a la población por posibles afectaciones a tierra mexicana.
La proyección del Meteorológico Nacional es que el huracán se vaya alejando de Baja California Sur en los próximos días, pasando de huracán categoría 4 a huracán categoría 3 este miércoles 2 de septiembre por la madrugada, cuando se espera que la ubicación esté a 1,985 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, en BCS. El desplazamiento se dará hacia Cabo San Quintín, aunque con una distancia mayor (2,330 km al oeste-suroeste para el inicio del jueves 3 de septiembre).
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Huracán Karina: ¿Qué implica la categoría 4?
Que un huracán alcance la categoría 4 corresponde a uno de los niveles más altos de la escala Saffir-Simpson y se caracteriza por presentar vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora. En esta fase, el ciclón puede provocar daños importantes en las zonas ubicadas dentro de su trayectoria, por lo que las autoridades pueden ordenar evacuaciones y activar protocolos de emergencia ante el riesgo para la población.
Los efectos de un huracán de esta intensidad pueden incluir daños estructurales en viviendas y edificios, caída de árboles y postes, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y afectaciones en carreteras. En las zonas costeras, el peligro aumenta por la marejada ciclónica y el oleaje, mientras que las lluvias asociadas al sistema pueden generar inundaciones y deslaves, incluso en lugares alejados del punto donde el ciclón toque tierra.
La categoría se determina únicamente a partir de la velocidad máxima sostenida del viento y no representa por sí sola todos los riesgos asociados con un huracán. La cantidad de lluvia, el tamaño del sistema, su velocidad de desplazamiento y la marejada ciclónica también influyen en el impacto. Por encima de la categoría 4 únicamente se encuentra la categoría 5, correspondiente a ciclones con vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora.