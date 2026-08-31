Huracán Karina sube a categoría 4 y avanza por el Pacifico: trayectoria y sus efectos en México

El SMN informó que el huracán Karina se intensificó en la escala Saffir-Simpson: ¿Qué estados se verán afectados con lluvias?

Huracán Karina: ¿Qué implica la categoría 4? | Reuters

El huracán Karina continúa intensificándose con el paso de las horas, cerca de territorio mexicano. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el fenómeno se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con su centro localizado a 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, rachas de 280 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Huracán Karina categoría 4: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria?

El SMN informó que el huracán Karina se intensificó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y que su centro se localiza “lejos de costas nacionales”, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h. El último reporte, dado las primeras horas de este lunes 31 de agosto, notificó que la distancia al lugar más cercano era de 1,640 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y su desplazamiento actual era hacia el oeste 275° a 15 km/h.

Es importante aclarar que el mismo SMN dio a conocer que el sistema no representa peligro para el territorio nacional, además de aclarar que no son necesarias recomendaciones adicionales “debido a su distancia y trayectoria”.

🌀 #Karina se ha intensificado a #Huracán de cateogoría 4 en la escala #SaffirSimpson, mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Tbfq7IuNeM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

¿Qué estados se verán afectados con lluvias y vientos fuertes por el huracán Karina?

Según el mismo reporte del SMN, no hay estados que se vean afectados con lluvias y vientos fuertes por el huracán Karina. Debido a su ubicación, distancia al lugar más cercano y desplazamiento actual, el sistema no generará efectos en el país, por lo que no se emitieron recomendaciones a la población por posibles afectaciones a tierra mexicana.

La proyección del Meteorológico Nacional es que el huracán se vaya alejando de Baja California Sur en los próximos días, pasando de huracán categoría 4 a huracán categoría 3 este miércoles 2 de septiembre por la madrugada, cuando se espera que la ubicación esté a 1,985 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, en BCS. El desplazamiento se dará hacia Cabo San Quintín, aunque con una distancia mayor (2,330 km al oeste-suroeste para el inicio del jueves 3 de septiembre).

Huracán Karina: ¿Qué implica la categoría 4?

Que un huracán alcance la categoría 4 corresponde a uno de los niveles más altos de la escala Saffir-Simpson y se caracteriza por presentar vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora. En esta fase, el ciclón puede provocar daños importantes en las zonas ubicadas dentro de su trayectoria, por lo que las autoridades pueden ordenar evacuaciones y activar protocolos de emergencia ante el riesgo para la población.

Los efectos de un huracán de esta intensidad pueden incluir daños estructurales en viviendas y edificios, caída de árboles y postes, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y afectaciones en carreteras. En las zonas costeras, el peligro aumenta por la marejada ciclónica y el oleaje, mientras que las lluvias asociadas al sistema pueden generar inundaciones y deslaves, incluso en lugares alejados del punto donde el ciclón toque tierra.

La categoría se determina únicamente a partir de la velocidad máxima sostenida del viento y no representa por sí sola todos los riesgos asociados con un huracán. La cantidad de lluvia, el tamaño del sistema, su velocidad de desplazamiento y la marejada ciclónica también influyen en el impacto. Por encima de la categoría 4 únicamente se encuentra la categoría 5, correspondiente a ciclones con vientos sostenidos de al menos 252 kilómetros por hora.

Te puede interesar: