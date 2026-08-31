Pensión Mujeres Bienestar 2026: calendario oficial de depósitos de septiembre

Conoce los días a partir de los cuales podrías retirar el dinero que ingresará en las cuentas del Banco del Bienestar a partir del 1 de septiembre

Calendario Pensión Mujeres Bienestar | Mujeres Bienestar

El calendario cambia. Agosto termina y septiembre está aquí, con lo cual es fecha para un nuevo pago del Programa Mujeres Bienestar 2026. Como es habitual, el pago caerá a partir de un día determinado por las autoridades. El Gobierno de México dio a conocer este lunes 31 de septiembre las fechas para estos depósitos, las cuales aquí te presentamos.

Pensión Mujeres Bienestar 2026: este es el calendario oficial de los pagos en septiembre

Los depósitos comenzarán con el primer día del mes, el martes 1 de septiembre, y habrá pagos hasta el último viernes, el día 25. Se comenzarán a depositar en relación con la primera letra del apellido paterno.

Letra A : martes 1 de septiembre.

: martes 1 de septiembre. Letra B : miércoles 2 de septiembre.

: miércoles 2 de septiembre. Letra C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Letra D, E, F : lunes 7 de septiembre.

: lunes 7 de septiembre. Letra G : martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

: martes 8 y miércoles 9 de septiembre. Letra H, I, J, K : jueves 10 de septiembre.

: jueves 10 de septiembre. Letra L : viernes 11 de septiembre.

: viernes 11 de septiembre. Letra M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.

lunes 14 y martes 15 de septiembre. Letra N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. Letra P, Q: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. Letra R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.

lunes 21 y martes 22 de septiembre. Letra S: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. Letra T, U, V: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. Letra W, X, Y, Z: viernes 25 de septiembre.

Es importante destacar que ese día se hace el depósito, por lo que las beneficiarias no tendrán que retirar de inmediato ese monto, ya que estas fechas son a partir de las cuales se puede hacer el retiro.

¿De cuánto es el apoyo económico de la Pensión Mujeres Bienestar y en dónde se deposita?

Dependiendo del programa en el que estén inscritos, estos son los montos que se depositan esta semana:

$6,400 bimestrales: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $3,100 bimestrales : Pensión Mujeres Bienestar

: Pensión Mujeres Bienestar $3,300 bimestrales: Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente $1,650 bimestrales: Programa Madres Trabajadoras (en la mayoría de los casos)

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué deben de hacer las nuevas beneficiaras para recibir el apoyo en septiembre?

La fecha límite de registro para recibir el pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 fue del 22 al 28 de junio de 2026. Es decir, que si iniciaron el proceso en julio o agosto, no se recibirá el depósito este bimestre.

Los requisitos para el alta al programa Pensión Mujeres Bienestar 2026 son los siguientes:

Ser mujer y tener cumplidos de 60 a 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en México.

Se tiene que hacer una cita en el Módulo del Bienestar de tu comunidad, cuya ubicación se puede revisar en la web de Programas del Bienestar. Hay que presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Copia de identificación oficial vigente: credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de INAPAM o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Copia de comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Tras la revisión de la documentación, se enviará un mensaje de texto al celular para recoger la tarjeta en el Banco del Bienestar. Dependiendo de las fechas de registro es cuando se podrá percibir este apoyo.

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