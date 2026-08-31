UNAM segunda oportunidad 2026: carreras, requisitos y cómo elegir tus tres opciones

La máxima casa de estudios puso a disposición más de 2 mil espacios distribuidos en 66 programas de las cuatro áreas del conocimiento

El plazo termina el viernes 4 de septiembre | Claro Sports

La Universidad Nacional Autónoma de México abrió este lunes 31 de agosto una segunda oportunidad para ingresar a licenciatura dirigida a 16 mil 543 aspirantes que presentaron el examen de control y no consiguieron un lugar en la opción académica que habían solicitado. La UNAM puso a disposición 2 mil 24 espacios distribuidos en 66 programas de las cuatro áreas del conocimiento, por lo que los interesados podrán seleccionar hasta tres carreras antes del cierre del registro. La asignación dependerá de los aciertos obtenidos en el examen de control y no del momento en el que se complete la solicitud.

¿Cómo entrar a la UNAM por segunda oportunidad 2026?

Para participar es necesario ingresar al portal tusegundaopcion.unam.mx, habilitado desde las 10:00 horas del lunes 31 de agosto. Esta convocatoria no está abierta para todos los aspirantes del concurso de ingreso: únicamente aparecen en el padrón quienes presentaron el examen de control y no resultaron seleccionados en la carrera de su preferencia. El sistema solicita el número de folio utilizado durante el proceso de admisión y permite continuar con el registro de las nuevas opciones.

Una vez dentro, cada aspirante podrá escoger hasta tres licenciaturas y colocarlas en orden de preferencia. La primera, segunda y tercera opción serán consideradas precisamente en esa secuencia, por lo que la decisión debe tomarse antes de confirmar. La universidad advierte que el registro es único, de modo que conviene revisar carrera, plantel, sede y modalidad antes de finalizar el trámite. Al concluir el procedimiento se genera un comprobante.

El plazo termina el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas y no existe una ventaja por completar el procedimiento durante las primeras horas. Los lugares se repartirán según el número de aciertos del examen de control hasta agotar la disponibilidad de cada programa. Los resultados estarán disponibles el mismo viernes 4 de septiembre a partir de las 18:00 horas y quienes obtengan un lugar podrán descargar sus documentos de inscripción en: MI SITIO desde las 10:00 horas del sábado 5 de septiembre.

UNAM: ¿Qué carreras puedo elegir en la segunda oportunidad 2026?

La oferta contempla 66 programas pertenecientes a las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM y las alternativas disponibles para cada participante aparecen durante el registro. Entre las carreras relacionadas con la oferta en la que existió disponibilidad se encuentran: Etnomusicología, Desarrollo Territorial, Estudios Sociales y Gestión Local, Ciencia de Materiales Sustentables, Geociencias, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Geografía Aplicada, Geohistoria, Historia del Arte y Teatro y Actuación, entre otras opciones impartidas en diferentes planteles y sedes. La disponibilidad definitiva que debe tomar como válida cada aspirante es la mostrada por el sistema al momento de ingresar con su folio.

Para elegir las tres alternativas no basta con buscar una carrera con menor demanda. El aspirante debe revisar primero cuál desea estudiar, después considerar el plantel y la ciudad donde se imparte, la modalidad y los posibles requisitos adicionales de ingreso. Como referencia, la oferta oficial 2026 de la DGAE contemplaba 20 lugares para Etnomusicología frente a una demanda de nueve aspirantes registrada en 2025; Desarrollo Territorial tenía 36 lugares frente a una demanda previa de 18; Estudios Sociales y Gestión Local, 40 lugares frente a 23; Ciencia de Materiales Sustentables, 44 frente a 37; y Geociencias, 40 frente a 39. Estas cifras sirven como antecedente de demanda y oferta, pero no representan la competencia actual dentro de la segunda oportunidad.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a licenciatura por segunda oportunidad en la UNAM?

El principal requisito es haber presentado el examen de control 2026 y no haber sido seleccionado en la opción original. Quienes ya consiguieron un lugar o quienes no acudieron a dicha evaluación no pueden participar y su folio no aparece dentro del padrón del portal. También es necesario contar con el folio y los datos utilizados en el proceso de selección, completar el registro dentro del periodo establecido y elegir un máximo de tres opciones disponibles. Además, antes de confirmar una licenciatura es recomendable verificar si el programa establece prerrequisitos o condiciones académicas adicionales.

Seleccionar tres carreras tampoco garantiza el ingreso. Los 2 mil 24 espacios son disputados por un universo de 16 mil 543 personas elegibles y la UNAM irá asignándolos conforme a los aciertos obtenidos en el examen de control y el orden de preferencia indicado por cada aspirante. Si el puntaje de una persona no alcanza para conseguir un lugar en ninguna de sus tres alternativas antes de que se agoten los espacios, quedará fuera de esta convocatoria. Hasta el boletín publicado el 30 de agosto, la universidad no había anunciado otra ronda adicional para quienes tampoco resulten seleccionados en este proceso.

Esta segunda oportunidad surgió después del proceso extraordinario que vivió el concurso de ingreso 2026. La UNAM detectó irregularidades y comportamientos atípicos durante la aplicación en línea del examen, además de investigar prácticas contrarias a la convocatoria y servicios fraudulentos ofrecidos a aspirantes. Una comisión técnica recomendó verificar los resultados mediante un examen de control presencial y utilizar esa nueva calificación para asignar los lugares. Tras concluir dicha evaluación quedaron espacios disponibles, lo que llevó a la universidad a abrir este nuevo procedimiento para quienes hicieron el examen de control pero no alcanzaron lugar en la licenciatura que habían elegido originalmente.

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