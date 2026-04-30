¡Último día! Paga multas de tránsito en la CDMX con descuento del 90 por ciento; te decimos cómo

Último día en CDMX para pagar multas con 90% de descuento. El beneficio aplica a infracciones de 2019 a 2025, con excepciones en casos graves

Pago de multas en CDMX con descuento hoy | Reuters

Los automovilistas de la Ciudad de México tienen este jueves 30 de abril de 2026 como fecha límite para aprovechar el descuento del 90 por ciento en multas de tránsito, un beneficio que permite regularizar adeudos pagando únicamente el 10 por ciento del monto total, siempre que la infracción cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades capitalinas.

La medida fue difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y forma parte de una ventana temporal para que propietarios de vehículos y concesionarios de taxis puedan ponerse al corriente. La dependencia llamó a revisar los adeudos y generar el pago antes de que concluya la vigencia del programa, marcada para el 30 de abril de 2026.

El beneficio no aplica de forma general para todas las infracciones, por lo que los conductores deben revisar con atención si sus multas entran en el esquema. De acuerdo con la información disponible, el descuento se enfoca en adeudos generados en años anteriores y deja fuera casos relacionados con faltas graves.

Para hacer la consulta, los usuarios deben ingresar al portal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, buscar el apartado de adeudos por infracciones e introducir la placa del vehículo sin espacios. En caso de que la multa sea elegible, el sistema debe reflejar el monto reducido y permitir generar la línea de captura para realizar el pago.

¿Quién puede pagar sus multas de tránsito con descuento del 90% en la CDMX?

El descuento está dirigido a personas propietarias de vehículos particulares y a concesionarios del servicio de transporte individual, es decir, taxis, siempre que tengan multas de tránsito pendientes dentro del periodo contemplado por el programa. En estos casos, el beneficio permite cubrir solo el 10 por ciento del total de la sanción.

Las autoridades capitalinas precisaron que el programa busca facilitar la regularización de adeudos vehiculares, por lo que puede ser útil para quienes necesitan ponerse al corriente antes de realizar otros trámites relacionados con su automóvil, como la verificación, pagos pendientes o actualizaciones administrativas.

Para consultar si una persona puede acceder al descuento, debe revisar sus infracciones en los canales oficiales, ya sea en la plataforma de la Secretaría de Administración y Finanzas o en el sistema de infracciones de la CDMX. La SSC también mantiene disponible la consulta de sanciones acumuladas para realizar el pago correspondiente.

¿Cuál es la fecha límite para pagar con descuento las multas de la CDMX?

La fecha límite para pagar multas de tránsito con el descuento del 90 por ciento es este jueves 30 de abril de 2026. Después de ese plazo, el beneficio dejará de estar vigente y los adeudos que no hayan sido liquidados podrían volver a cobrarse sin la reducción extraordinaria.

El proceso puede realizarse en línea al consultar la placa, seleccionar las multas elegibles, generar la línea de captura y cubrir el pago con tarjeta bancaria, aunque también se contemplan opciones presenciales o externas, como bancos, kioscos de la Tesorería y establecimientos autorizados.

Una vez realizado el pago, es recomendable guardar el comprobante y verificar posteriormente que el adeudo haya sido actualizado en el sistema, ya que algunos pagos pueden reflejarse después de varias horas, según el método utilizado. Esta revisión es clave para evitar problemas en trámites vehiculares posteriores.

¿Qué multas aplican para el descuento del 90 por ciento, y cuáles no?

El descuento aplica para multas de tránsito generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, siempre que correspondan a vehículos particulares o taxis y que no se encuentren dentro de las excepciones señaladas por las autoridades.

No entran al descuento las multas derivadas de hechos de tránsito con personas lesionadas, las relacionadas con la comisión de un delito ni las impuestas por invasión a carriles de transporte público, como carriles confinados. En esos casos, la sanción debe cubrirse sin la condonación del 90 por ciento.

La recomendación para los conductores es revisar su placa cuanto antes, confirmar que la infracción cumpla con los requisitos y realizar el pago antes de que termine el día, pues el programa representa una oportunidad para liquidar adeudos antiguos con una reducción considerable y evitar que el monto vuelva a su valor completo.

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