Millonarios pierde a Carlos Darwin Quintero por lo que resta de semestre

El club capitalino dio a conocer que la ausencia del futbolista se debe a un problema de salud que le impide estar en óptimas condiciones.

Carlos Darwin Quintero, jugador de Millonarios | Vizzor Image

Carlos Darwin Quintero no jugará más con Millonarios por lo que queda de la temporada 2025-I, el propio club confirmó la noticia hace poco por medio de un comunicado oficial. Su baja se da en un momento decisivo para el equipo de Fabián Bustos tanto en lo local como en lo internacional.

El ‘Embajador’ tiene todavía chances de avanzar a los playoffs de la Liga BetPlay Dimayor y en Copa Sudamericana está vivo, a pesar del reciente empate con Sao Paulo en El Campín. Por los lados del apertura tiene que ganarle a Alianza FC en Valledupar y esperar un par de resultados para ver si alcanza a finalizar el todos contra todos dentro de los ocho.

Para encarar lo que queda de semestre es clave que Bustos pueda contar con toda la nómina, pues eso le da mayores posibilidades de encontrar alternativas para encara los partidos que vienen. El técnico ahora deberá tener en cuenta que no podrá contar con Quintero.

¿Por qué Carlos Darwin Quintero es baja en Millonarios?

El propio club informó que el volante creativo tiene un problema de salud que le impide ejercer actividad deportiva, en este caso el fútbol. Como tal la institución no dio mayores detalles de la situación médica del futbolista, aunque se detalló que ya está en tratamiento médico.

Versiones no oficiales dicen que lo que tiene Carlos Darwin es un trombo en una pierna, fue lo que reveló Adrián Magnoli en un programa del medio AS Colombia. Por ahora queda esperar que Millonarios entregue más novedades sobre el caso para saber con exactitud si esa información corresponde a su diagnóstico.

Por último y tomando como referencia el comunicado del club bogotano, el jugador volverá a estar disponible a partir de la temporada entrante, la cual comenzará después de que culmine el Mundial.

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