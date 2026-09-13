Brandon Moreno vence a Morales por decisión dividida en Noche UFC

El mexicano recibió dos tarjetas de 30-27 a su favor, mientras un juez entregó el combate al estadounidense por 29-28

Brandon Moreno se impone en Noche UFC | Captura

Brandon Moreno volvió a celebrar una victoria en UFC después de imponerse a Joseph Morales por decisión dividida en la pelea coestelar de Noche UFC. El mexicano recibió dos tarjetas de 30-27 a su favor, mientras que uno de los jueces puntuó 29-28 para el estadounidense.

El resultado puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas para Moreno, quien necesitaba reencontrarse con el triunfo dentro de la división de peso mosca. Aunque la decisión generó dudas incluso para el propio peleador, el excampeón aceptó el resultado y celebró frente a la afición mexicana. “Es un poco raro, pero al final gané”, señaló Moreno después del combate. “Voy a celebrarlo con mi gente. ¡Viva México! Estoy súper feliz”.

La pelea tuvo intercambios de pie desde los primeros minutos. Moreno utilizó sus combinaciones de boxeo para buscar espacios y conectó un gancho de izquierda que llegó al rostro de Morales. El estadounidense respondió con sus propios ataques y mantuvo la pelea en el intercambio de golpes.

MÁS INFORMACIÓN: Alexa Grasso vuelve a levantar la mano por el título de UFC

Morales encontró momentos para responder y conectó varios golpes de izquierda. En uno de los intercambios, el estadounidense lanzó un derechazo que hizo retroceder a Moreno y lo obligó a recuperar su posición dentro del octágono.

El mexicano mantuvo la iniciativa durante distintos pasajes del combate y también buscó llevar la pelea al suelo. En el tercer asalto, Morales intentó conseguir un derribo desde el inicio, pero Moreno respondió con una reversión que le permitió cambiar la posición.

💢 VICTORIA para Brandon Moreno por decisión dividida 💢#NocheUFC | En vivo por @PPlusDeportes#GarciaBenn

ESTELARES 8pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸 pic.twitter.com/jbOI43IGlj — UFC Español (@UFCEspanol) September 12, 2026

A partir de ahí, Moreno volvió al centro del octágono y continuó trabajando con sus golpes. Más adelante consiguió otro derribo y controló la posición hasta los últimos segundos del enfrentamiento.

Cuando terminó el tercer round, ambos peleadores esperaron la decisión de los jueces. Dos tarjetas favorecieron a Moreno por 30-27, mientras que la tercera entregó el combate a Morales por 29-28, por lo que el mexicano consiguió la victoria mediante decisión dividida.

El triunfo representa un punto de partida para Moreno después de sus dos derrotas anteriores. El excampeón de peso mosca buscaba recuperar terreno dentro de la categoría y ahora tendrá que esperar los siguientes movimientos de UFC para conocer a su próximo rival.

MÁS INFORMACIÓN: UFC analiza Gaethje vs Topuria 2 tras su guerra en la Casa Blanca

Moreno también aprovechó su regreso a Noche UFC para compartir el resultado con la afición mexicana presente en el evento. “¡Viva México!” fue parte de su mensaje después de conocer las tarjetas.

Con la victoria ante Morales, Brandon Moreno vuelve a sumar un triunfo en UFC y mantiene su objetivo de regresar a los primeros lugares de la división de las 125 libras.

Te puede interesar: