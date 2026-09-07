¡La revancha está sobre la mesa! UFC analiza Gaethje vs Topuria 2 tras su guerra en la Casa Blanca

Dana White, presidente de UFC, tendría dentro de sus opciones una posible revancha entre Illia Topuria y Justin Gaethje por el título de peso ligero

Posible revancha entre Illia Topuria y Justin Gaethje | Reuters

El campeón mundial de peso ligero de UFC, Justin Gaethje, ha rechazado una revancha inmediata con Ilia Topuria en más de una ocasión tras su pelea en la función de Freedom 250, que se celebró en la Casa Blanca. Sin embargo, la historia podría cambiar debido a que Dana White, Hunter Campbell y los altos mandos de la promotora de MMA tendrían un posible segundo capítulo sobre la mesa.

De acuerdo con información de Jon Anik, insider y comentarista de MMA, la revancha por el cinturón de las 155 libras estaría dentro de la baraja de opciones de Dana White, presidente de UFC.

“Creo que hay conversaciones internas para intentar hacer el Gaethje vs Topuria 2. Mucha gente se pregunta qué es lo siguiente para Ilia, y hay fundamentos para esa pelea entre él y Paddy Pimblett. Pero si eres promotor y tienes a Ilia, ¿no querrías volver a ponerlo en un escenario de campeonato visto lo exitoso que fue el UFC Freedom 250?”, declaró el comentarista de UFC. “No sé cuál es el calendario de retorno de Topuria, pero un Gaethje vs Topuria 2, una revancha, sería absolutamente gigantesca. Previsiblemente, esto es lo que ocurrirá tal y como estamos ahora mismo”.

La categoría de peso ligero se encuentra en un reacomodo, con contendientes potenciales como Paddy Pimblett, Charles Oliveira y Arman Tsarukyan. Sin embargo, Ilia Topuria podría volver a tener una oportunidad por el cinturón tras haberse convertido en una de las grandes estrellas de la compañía de MMA, con 17 victorias consecutivas antes de su derrota ante Gaethje.

Una de las principales dudas gira en torno al estado de Ilia Topuria. El Matador no sólo perdió de forma convincente en la función que se organizó en la Casa Blanca por nocaut técnico en el cuarto round, sino que también tuvo que ser trasladado al hospital tras finalizar la velada en Freedom 250. Sus lesiones parecen haberlo dejado fuera del octágono hasta 2027, una situación que podría complicar cualquier intento de organizar una revancha a corto plazo.

Otro de los obstáculos serían los cuestionamientos que generó la velada organizada en la Casa Blanca. Un reporte financiero de TKO Group Holdings publicado a principios de agosto reveló que la función para celebrar el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos habría sido un fracaso a nivel comercial, debido a que la empresa perdió alrededor de 30 millones de dólares.

MÁS INFORMACIÓN: Ilia Topuria sale del hospital tras la pesadilla que vivió en la función de UFC en la Casa Blanca

Si bien las pérdidas económicas no fueron ocasionadas por Ilia Topuria y Justin Gaethje, sino por el elevado costo de organizar la pelea en la Casa Blanca, el enfrentamiento podría quedar marcado por ese antecedente en caso de que exista un planteamiento formal para concretar la revancha.

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