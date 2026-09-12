Vincent Kompany confía en Luis Díaz pese a su bajón en el Bayern: “Su energía está ahí”

El extremo pasa por una etapa incómoda en el club, puesto que no suma aportes de gol en tres partidos al hilo.

Luis Díaz en el Bayern Munich | REUTERS

Luis Díaz ha revolucionado el ataque del Bayern Munich la anterior temporada. El extremo cafetero pudo llevarse todos los títulos domésticos a la bolsa, aunque le quedó su asignatura pendiente de coronarse en la Champions League. De todas maneras, llegó hasta las semifinales y cayó frente al dueño del título, el PSG, que repitió reinado en el viejo continente.

En cuestiones de goles y asistencias, ‘Lucho’ fue superlativo y registró la mejor temporada de participación de dianas en toda su carrera. 49 aportes en 51 compromisos. Sin embargo, no ha tenido la misma efectividad en el inicio de campaña.

Le costó resaltar en la Copa del Mundo y cargarse la Selección Colombia al hombro, como lo pedía la afición en momentos difíciles. Quedó señalado tras la eliminación en octavos de final, pero pasó la página y tuvo un balance positivo en la pretemporada del Bayern, bajo las órdenes de Vincent Kompany.

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Vincent Kompany y su espaldarazo a Luis Díaz

Aunque el Bayern no ha tenido problemas graves, Díaz lleva tres cotejos al hilo sin poder hacer su aporte. Claro está que anotó en el debut contra el Stuttgart, en la goleada 5-1 a favor de los bávaros, pero de ahí en adelante no logra destacar. Ha errado situaciones claras de gol, tema irreconocible según valoró la prensa alemana. Previo al próximo duelo fuera de casa, ante el Elversberg, Kompany habló acerca del extremo.

“Su energía está ahí y es una amenaza constante. También hay que llegar primero a posición de gol, seguir haciendo esas carreras por detrás. En este momento, llega a esas situaciones y tal vez le falta un poco de suerte al final”, aclaró el estratega.

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“Su energía está ahí y es una amenaza constante. También hay que llegar primero a esas posiciones, seguir haciendo esas carreras por detrás. En este momento, está llegando a esas situaciones y tal vez le falta un… pic.twitter.com/A8a2EgYebG — FC Bayern München Español (@FCBayernES) September 12, 2026

“El disparo se desvía u otro jugador lo introduce. Pero lo importante es que está teniendo las ocasiones y necesita mantener la calma, entonces volverá a ser exitoso frente al arco”, aseveró.

El conjunto bávaro visitará al recién ascendido Elversberg el domingo 13 de septiembre a partir de las 10:30 a.m. (hora COL). Por ahora, la escuadra defensora del título lleva 4 puntos de 6 posibles. De ganar, se meterá en la parte alta mientras que Friburgo y Borussia Dortmund ostentan puntaje ideal.

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