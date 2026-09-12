Alexa Grasso vuelve a levantar la mano por el título de UFC tras vencer a Manon Fiorot

La mexicana derrotó por decisión unánime a la francesa en Noche UFC y consiguió su segunda victoria del año

Alexa Grasso logra una victoria UFC | Captura

Alexa Grasso volvió a levantar la mano dentro de la división de peso mosca de UFC. La mexicana derrotó por decisión unánime a Manon Fiorot en Noche UFC, con tarjetas de 29-28, 29-28 y 29-28, para conseguir su segunda victoria del año y colocarse nuevamente en la conversación por el campeonato.

La pelea comenzó con Grasso tomando la iniciativa. La excampeona presionó desde los primeros intercambios y consiguió llevar a Fiorot a la lona durante el primer asalto. A partir de ahí, la mexicana mantuvo el ritmo de la pelea y evitó que la francesa pudiera establecer las condiciones que buscaba con su golpeo.

Durante el segundo round, Grasso volvió a tomar la iniciativa y mantuvo a Fiorot ocupada con combinaciones de boxeo y desplazamientos. La mexicana encontró espacios para conectar y sumó puntos mientras su rival intentaba recuperar el control del combate.

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Fiorot tuvo una respuesta en el tercer asalto y consiguió desarrollar por momentos su estrategia de golpeo. Sin embargo, el trabajo acumulado por Grasso durante los primeros dos rounds fue suficiente para que las tarjetas de los jueces se inclinaran a su favor.

El triunfo tiene un significado particular para la carrera de la mexicana. Grasso llegó a UFC 2026 después de atravesar un periodo marcado por lesiones y resultados que la alejaron de la pelea por el campeonato. Tras recuperarse, consiguió una victoria ante Maycee Barber y ahora sumó otro triunfo frente a una contendiente de la categoría.

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“¡Viva México! Esto me motivó. Es increíble verlos a todos aquí”, dijo Grasso después del combate, en referencia al público que acudió a Noche UFC. La mexicana también destacó el papel del boxeo dentro de su estilo de pelea y su intención de representar la cultura mexicana mediante esa disciplina.

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El panorama de la división también cambió antes de la función. Valentina Shevchenko dejó vacante el campeonato de peso mosca femenino debido a una lesión, por lo que Natalia Silva y Wang Cong disputarán el título en UFC 332.

Shevchenko podría recibir una oportunidad inmediata por el cinturón cuando esté disponible para regresar. Sin embargo, el resultado de Grasso ante Fiorot coloca a la mexicana como una de las opciones que podrían ser consideradas para enfrentar a la nueva campeona si UFC necesita organizar otra defensa antes del regreso de la excampeona. “Algún día voy a recuperar ese cinturón”, afirmó Grasso después de su victoria.

La mexicana cerró así su participación en 2026 con un registro de 2-0, después del triunfo por nocaut ante Maycee Barber y la decisión sobre Fiorot. Para la francesa, la derrota representa un nuevo punto de partida después de haber regresado a la senda de la victoria contra Jasmine Jasudavicius.

Alexa Grasso dejó Noche UFC con una victoria que vuelve a colocarla en la ruta hacia el campeonato. Ahora deberá esperar el resultado de la pelea por el título vacante y los siguientes movimientos de UFC para conocer cuál será su próximo desafío dentro de la división.

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