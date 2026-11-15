Ciryl Gane vence a Josh Hokit en vibrante pelea estelar y retiene el título pesado en UFC 334

El desgaste marcó los últimos episodios, pero Gane logró mantener el control del combate y Hokit no consiguió concretar los derribos que buscó durante la pelea.

Gane se mantiene como monarca de los pesados | SARAH STIER/ GETTY IMAGES VIA AFP

Ciryl Gane se vio sorprendido por Josh Hokit; pero logró mantenerse como monarca de los pesados. La pelea estelar de UFC 334, no defraudó a la fanaticada; la velada nos regaló un combate que llegó hasta el quinto asalto y tuvo intercambios de pie, intentos de derribo y momentos de desgaste para ambos peleadores. El campeón tuvo que responder a los constantes intentos del estadounidense de llevar la pelea al suelo, sin embargo el francés logró tener control de la situación, encontró los espacios para trabajar con uppercuts, rodillazos y codazos, y se terminó llevando el triunfo, mismo que le permite conservar el fajín de la división.

Desde el primer asalto, Hokit buscó llevar la pelea a la lona. El estadounidense se lanzó sobre Gane en los primeros segundos, pero el francés consiguió escapar de los intentos de derribo. A partir de entonces, el campeón comenzó a encontrar combinaciones y uppercuts que obligaron al retador a exponerse cuando avanzaba.

Gane aprovechó esos espacios para lanzar golpes al rostro de Hokit, quien mantuvo la iniciativa y siguió buscando el combate a corta distancia. Sin embargo, el estadounidense encontró una respuesta antes del cierre del episodio: consiguió un derribo cargando al campeón y lo llevó contra la lona para terminar el primer asalto.

El segundo round volvió a comenzar con Hokit buscando el derribo. Cada intento dejaba espacios para que Gane conectara combinaciones al rostro, aunque el ritmo de los primeros minutos comenzó a tener consecuencias. Ambos redujeron la movilidad y se encontraron durante buena parte del episodio en el centro del octágono.

Después de un respiro, Hokit consiguió conectar más ganchos y rectos sobre el rostro del campeón. Gane intentó responder mientras el cansancio comenzaba a hacerse visible, aunque logró cerrar el asalto con dos codazos. La pelea llegó así al tercer episodio con ambos intercambiando golpes y con Hokit manteniendo su búsqueda de derribos.

En el tercer round, el estadounidense volvió a tomar la iniciativa y llevó el combate a la distancia corta. Gane respondió con codazos y rodillazos, aunque también comenzó a mostrar signos de cansancio. Hokit consiguió llevarlo contra la reja y trabajó sobre sus piernas, pero el francés encontró una respuesta con una patada alta.

Para el cuarto asalto, Gane encontró espacios para hacer daño con rodillazos al abdomen y uppercuts. Hokit volvió a intentar llevarlo hacia la reja, pero sus ataques comenzaron a ser menos variados. Los intentos de sometimiento del estadounidense dejaron espacios que Gane aprovechó para conectar nuevamente con las rodillas y los golpes ascendentes.

El quinto episodio se desarrolló con ambos peleadores mostrando el desgaste acumulado. Hokit intentó un nuevo derribo sin conseguir llevarlo a la lona, y posteriormente los dos permanecieron en el centro del octágono intercambiando golpes. El estadounidense tuvo un segundo impulso en los minutos finales, aunque no logró generar la acción necesaria para derribar al campeón. Después de cinco asaltos, la pelea llegó a las tarjetas y Ciryl Gane se llevó la victoria sobre Josh Hokit para mantener el campeonato de peso pesado de UFC.