¡México ya preocupa a Jamaica! Speid revela el plan para sobrevivir a la vuelta en Monterrey

Los Reggae Boyz dejaron escapar una ventaja de tres goles, pero viajarán a México con el 3-2 a su favor en la eliminatoria

El técnico de Jamaica revela por qué México estuvo cerca de empatar.Reuters/Imago 7

Jamaica tuvo a México contra las cuerdas, llegó a ganar 3-0 y terminó sufriendo para quedarse con una ventaja mínima en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Rudolph Speid reconoció que su equipo perdió el control durante el cierre del partido y señaló directamente al primer gol de Gilberto Mora como el momento que cambió el desarrollo del encuentro.

El técnico de los Reggae Boyz destacó el trabajo realizado durante buena parte de los 90 minutos, pero admitió que los errores cometidos en el tramo final permitieron que el Tricolor se metiera nuevamente en la eliminatoria. Jamaica terminó imponiéndose 3-2 y viajará a Monterrey con una ventaja de un gol.

“Lo hicimos durante gran parte del partido, pero cerca del final cometimos un par de errores y el cierre no fue bonito. Siempre pensamos que la eliminatoria se jugaría durante 180 minutos. Estamos agradecidos por tener una ventaja de un gol. Pudo haber sido mayor. Habría sido bueno mantener nuestra portería en cero, pero México es un equipo de tanta calidad que habría sido muy difícil”, declaró Speid en conferencia de prensa.

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Speid señala al primer gol de México como el punto de quiebre

Jamaica dominó buena parte del encuentro y consiguió tres goles antes de que se cumpliera una hora de juego. Sin embargo, el tanto de Gilberto Mora modificó el escenario y devolvió a México la confianza para buscar una remontada.

Speid consideró que esa anotación pudo evitarse y que el error provocó nervios en su equipo. “Creo que el primer gol provocó el pánico. Me pareció innecesario concederlo. No había peligro y creo que eso cambió el partido. México tiene mucha calidad. Estaban esperando ese error y lo aprovecharon”, explicó.

El entrenador también relacionó esa reacción con el proceso de renovación que atraviesa Jamaica. El estratega recordó que se trata de un plantel joven, con poca experiencia internacional en comparación con la selección mexicana. “Eso siempre ocurre cuando estás reconstruyendo un equipo. Como pueden ver, tenemos un plantel muy joven. Creo que el jugador con más experiencia apenas tenía unas 40 apariciones”, señaló.

A pesar del sufrimiento en el cierre, Speid consideró que Jamaica logró ejecutar durante gran parte del encuentro el plan que había diseñado para enfrentar al Tricolor.

Jamaica cambia su cultura y apuesta por un plantel joven

Speid explicó que la victoria forma parte de un proceso que comenzó en las últimas convocatorias y que tiene como objetivo modificar la manera en que Jamaica compite.

“Desde la última ventana internacional teníamos un trabajo difícil y decidimos que habría un cambio de cultura en el equipo. Creo que esto es una continuación de ese proceso y estoy seguro de que veremos actuaciones mucho más disciplinadas como esta en el futuro”, afirmó.

La selección jamaicana consiguió tres goles y generó suficientes ocasiones para colocarse con una ventaja amplia. Para Speid, esa producción ofensiva fue consecuencia de mantener una idea que el equipo había trabajado durante la preparación.

“No estamos contando los goles. Lo que decimos es que, por nuestra forma de jugar, vamos a generar oportunidades. Fue una fortuna conseguir tres goles, porque no es fácil marcarle tres veces a una selección mexicana en aproximadamente 60 minutos”, explicó.

El entrenador agregó que Jamaica tenía identificadas las zonas en las que podía hacer daño al Tricolor y que el equipo mantuvo ese plan durante buena parte del encuentro.

“Siempre pensamos que podíamos hacerles daño de una manera particular y mantuvimos ese plan durante largos periodos”, añadió.

Speid defiende su convocatoria para enfrentar a México

El técnico también respondió a las dudas que existieron alrededor de los futbolistas elegidos para enfrentar a México. Speid defendió su decisión y destacó la respuesta de sus jugadores.

“Hay que darles crédito a los jugadores, porque son quienes ejecutan el plan en la cancha y quienes mantuvieron la disciplina. Cambiamos a muchos futbolistas. Mucha gente mencionaba a otros 11 jugadores porque consideraba que eran mejores, pero yo sabía que tenía futbolistas en los que podía confiar”, afirmó.

Para el entrenador, el resultado es una muestra de que Jamaica puede avanzar con el grupo que tiene actualmente. “Creo que estamos avanzando con los jugadores que tenemos. Tengo a los futbolistas que quiero para nosotros”, aseguró.

La victoria también tiene un significado mayor para Speid, quien pretende recuperar el protagonismo de Jamaica dentro del fútbol de la Concacaf. “Siempre se trató del país. Jamaica estaba casi desapareciendo del fútbol y perdiendo relevancia. Creo que esto nos ha devuelto al escenario”, expresó.

Jamaica sabe que México buscará la remontada

La ventaja de 3-2 no dejó satisfecho al entrenador jamaicano. Speid reconoció que los dos goles recibidos cambiaron el escenario para la vuelta y anticipó el planteamiento que espera de México en Monterrey.

“Estaba molesto con ellos por los dos goles que recibimos. El marcador cambia la manera en que reacciona el otro equipo y también cómo puedes responder para neutralizar lo que está haciendo. Tengo una idea bastante clara de lo que México intentará hacer: buscará recuperar ese gol de diferencia”, comentó.

Por ello, Speid explicó que Jamaica no pretendía mantener una presión constante durante todo el partido. La estrategia consistía en elegir los momentos adecuados para presionar y evitar que México pudiera desarrollar su juego con libertad.

“Sabíamos que, si nos quedábamos atrás y simplemente observábamos jugar a México, tarde o temprano nos harían daño. Parte del plan era no permitirles jugar con libertad y elegir nuestros momentos para presionar hacia adelante”, detalló.

El técnico agregó que la presión debía ser selectiva y no convertirse en un desgaste permanente. “No era una presión total, siempre fue calculada. Presionábamos cuando era necesario para mantenerlos bajo control durante largos periodos y tuvimos éxito”, explicó.

Speid analizará el partido antes de visitar Monterrey

Jamaica tendrá que defender su ventaja de un gol en el partido de vuelta y Speid confirmó que realizará un análisis detallado del encuentro para determinar qué debe corregir. “Mañana lo analizaremos. Revisaremos el video para ver qué ocurrió y entender cuál es la mejor manera de afrontarlo”, señaló.

El entrenador sabe que México tendrá la obligación de buscar la victoria en Monterrey y que la diferencia mínima que consiguió Jamaica no garantiza la clasificación.

Por ello, el objetivo será corregir los errores que permitieron al Tricolor marcar dos veces y evitar que una nueva desconcentración cambie el rumbo de la eliminatoria. Speid, además, evitó atribuirse el protagonismo por la victoria y colocó el mérito en sus futbolistas.

“Mi trabajo es conseguir victorias. No me tomo nada de manera personal. Siempre intento hacer lo mejor posible. Si conocen mi trayectoria como entrenador, saben que siempre busco ganar partidos. De eso se trata y simplemente hay que encontrar la manera. No me atribuyo nada especial por esto. Es parte del trabajo”, concluyó.

Jamaica ganó el primer capítulo, pero Speid sabe que la ventaja pudo ser mayor y que México llegará a Monterrey con la posibilidad de remontar.