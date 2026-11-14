Raúl González debuta con derrota en el Oviedo: Girona remonta y amarga su estreno en el banquillo

Alberto Reina adelantó a los asturianos, pero Abel Ruiz y Oleksandr Pyshchur remontaron para el Girona

Raúl cae en su presentación con el Oviedo | @RealOviedo

El debut de Raúl González como director técnico del Real Oviedo terminó con una derrota por 1-2 frente al Girona en el Estadio Carlos Tartiere. El conjunto asturiano parecía encaminarse hacia una victoria después de adelantarse con un gol de Alberto Reina al comienzo del segundo tiempo, pero los visitantes necesitaron apenas cinco minutos para darle la vuelta al marcador. Abel Ruiz y Oleksandr Pyshchur fueron los encargados de firmar la remontada que arruinó el estreno del exfutbolista del Real Madrid.

El encuentro comenzó con un Girona que tomó la iniciativa y buscó generar peligro por las bandas. Carles Pérez y Álex Moreno encontraron espacios para atacar a la defensa local, mientras que Unai Hernández también participó en las aproximaciones del conjunto catalán. Oviedo intentó responder mediante Ilyas y David Jiménez, aunque tuvo dificultades para mantener la posesión ante un rival que controló buena parte del primer tiempo.

La oportunidad más importante de los primeros 45 minutos llegó al minuto 24, cuando Carles Pérez estrelló un disparo en el travesaño. La jugada nació de un tiro de esquina que provocó varios rebotes dentro del área, hasta que el atacante del Girona encontró la pelota y remató contra el larguero. El conjunto visitante mantuvo la presión con un disparo de Unai Hernández que pasó cerca del poste, mientras que el Oviedo respondió con un intento de Estanis que obligó a Paulo Gazzaniga a intervenir.

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El descanso llegó con el marcador 0-0 y con Raúl González todavía en busca de su primer gol como entrenador del Oviedo. Girona había registrado una posesión cercana al 60 por ciento, pero no consiguió reflejar su dominio en el resultado. Los locales, por su parte, mostraron mayor actividad por el costado derecho y encontraron en Ilyas a uno de sus principales recursos para intentar superar a la defensa visitante.

La historia cambió apenas dos minutos después de comenzar el complemento, cuando Alberto Reina adelantó al Oviedo con un remate de cabeza. Ilyas recibió por la derecha y envió un centro hacia el área, donde Reina apareció desde segunda línea para conectar el balón y superar a Gazzaniga al minuto 47. El Carlos Tartiere celebró la anotación que colocaba al conjunto asturiano por delante, mientras Raúl permanecía concentrado en la zona técnica.

Oviedo estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 54, pero Gazzaniga evitó el segundo tanto con una intervención ante Isfan. Estanis superó a su marcador por la línea de fondo y envió un servicio raso al primer poste, donde el delantero remató de primera intención. La respuesta del guardameta mantuvo al Girona con posibilidades de reaccionar, algo que ocurrió cinco minutos después, cuando Abel Ruiz aprovechó una jugada colectiva para definir de volea dentro del área y establecer el empate 1-1.

El golpe definitivo llegó al minuto 64, cuando Oleksandr Pyshchur aprovechó una serie de rebotes para marcar el 1-2. Después de un tiro de esquina, Youness intentó despejar la pelota, pero el balón impactó en el rostro de Donny van de Beek y quedó cerca de la línea de gol. El delantero ucraniano reaccionó antes que los defensores y alcanzó a rematar para superar a Aarón Escandell. En apenas cinco minutos, Girona había transformado una derrota parcial en una ventaja que terminaría por conservar.

Raúl González intentó modificar el rumbo del encuentro con los ingresos de Jacobo y Pablo Sáenz al minuto 66, además de Villahermosa y Morales en el tramo final, pero el Oviedo no encontró el empate. Escandell evitó una tercera anotación con una atajada ante David López al minuto 78, mientras que los locales reclamaron un posible penalti por una jugada dentro del área al 81. La remontada del Girona dejó al entrenador español sin puntos en su presentación y convirtió una tarde que comenzó con ilusión en su primer revés al frente del conjunto asturiano.

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