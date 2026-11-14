Portugal vs Dinamarca en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 14 de noviembre

Portugal juega su primer partido tras el retiro de Cristiano Ronaldo y busca asegurar el liderato del grupo ante una Dinamarca urgida de puntos

La selección de Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre en la quinta jornada de la UEFA Nations League y el primer compromiso desde que Cristiano Ronaldo anunció su retiro internacional. El equipo de Jorge Jesus inicia oficialmente una nueva etapa sin su máximo goleador histórico, quien se despidió después de 23 años, 234 partidos y 146 goles con la camiseta nacional.

Los lusitanos llegan con cuatro victorias consecutivas, 12 puntos y el boleto a los cuartos de final asegurado. Un empate les bastará para garantizar el primer lugar del Grupo A4, mientras que los daneses, segundos con seis unidades, necesitan sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación.

El encuentro también pondrá a prueba la capacidad de respuesta del equipo dirigido por Brian Riemer, que buscará corregir los errores defensivos exhibidos en su anterior enfrentamiento contra los portugueses. Rasmus Højlund, autor de tres tantos en la competición, será una de sus principales referencias para intentar sorprender a una escuadra que todavía no conoce la derrota en esta edición.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Portugal vs Dinamarca hoy 14 de noviembre de 2026?

El partido comenzará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio Municipal de Braga. En territorio mexicano, el encuentro se puede sintonizar a través de Sky Sports.

Alineaciones del Portugal vs Dinamarca, al momento

Las alineaciones oficiales se darán a conocer antes del inicio del encuentro. Jorge Jesus deberá definir su once sin Cristiano Ronaldo y con las bajas de Nuno Mendes, Rafael Leão y Francisco Conceição, mientras que Brian Riemer buscará una formación capaz de competir por la posesión y aprovechar las oportunidades al contragolpe.

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Flávio Nazinho; João Palhinha, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.

Dinamarca (4-2-3-1): Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg; Gustav Isaksen, Victor Froholdt, Mohamed Daramy; Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.

Antecedentes del Portugal vs Dinamarca y últimos resultados en la UEFA Nations League

Las dos selecciones se han enfrentado en 18 ocasiones, con un balance favorable para los portugueses de 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas. El antecedente más reciente corresponde al 1 de octubre de 2026, cuando los lusitanos se impusieron por 4-2 en Copenhague.

En la presente fase de grupos, el conjunto de Jorge Jesus también derrotó a Gales por 1-0 y a Noruega en dos ocasiones, por 2-1. Su rival, en cambio, afronta la recta final del calendario con la necesidad de defender el segundo puesto, antes de recibir a los noruegos en la última jornada del 17 de noviembre.