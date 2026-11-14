Comunicaciones vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido.

Comunicaciones vs Cobán, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Cobán Imperial, válido por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Comunicaciones y Cobán Imperial se enfrentan en un duelo que puede cambiar la pelea por la clasificación, correspondiente a la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Los Cremas buscan prolongar su recuperación ante unos Príncipes Azules que llegan con una ventaja de dos puntos sobre su rival y necesitan defender su lugar entre los ocho primeros. Con el cierre de la fase regular cada vez más cerca, ambos tienen poco margen para dejar escapar unidades en un enfrentamiento directo por el boleto a la siguiente ronda.

Comunicaciones llega con 23 puntos en el décimo puesto, después de siete victorias, dos empates y diez derrotas. El equipo de Roberto Montoya viene de superar 2-0 a Marquense y consiguió su segundo triunfo consecutivo, una reacción que mantiene viva la ilusión de los aficionados cremas tras un campeonato marcado por la irregularidad. Los Albos necesitan aprovechar la localía para seguir acercándose a los puestos de clasificación y sostener la remontada en estas últimas jornadas, en las que cualquier tropiezo puede comprometer sus aspiraciones.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Cobán Imperial hoy 14 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Cobán Imperial será el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Teleonce.

Alineaciones del Comunicaciones vs Cobán Imperial para la jornada 20, al momento

Comunicaciones : Fredy Pérez; Juan Osorio, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Karel Espino, Marco Domínguez; Nelson García, Brayam Castañeda, Omar Duarte; Paolo Dantaz y Dewinder Bradley. DT : Roberto Montoya.

: Fredy Pérez; Juan Osorio, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva; Karel Espino, Marco Domínguez; Nelson García, Brayam Castañeda, Omar Duarte; Paolo Dantaz y Dewinder Bradley. : Roberto Montoya. Cobán Imperial: Tomás Casas; Blady Aldana, Thales Moreira, Selvin Tení, Eduardo Soto; Julio Sandoval, Byron Leal, Kenneth Valdez; Janderson Pereira, Juan Carlos Winter y Lester Ical. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Comunicaciones vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Cobán Imperial:

13 de septiembre de 2026 | Cobán Imperial 2-2 Comunicaciones | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 15 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de enero de 2026 | Comunicaciones 2-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

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