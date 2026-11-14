Radamel Falcao revela si estuvo cerca de fichar con el América: “El fútbol mexicano siempre tienta mucho”

Las leyendas del Atlético de Madrid hablaron en exclusiva para Claro Sports de cara al enfrentamiento ante Las Águilas

El Atlético de Madrid y el América reunirán a varias de sus figuras históricas este domingo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un partido de leyendas que forma parte de las celebraciones por los 110 años del conjunto azulcrema.

En la previa del encuentro, Radamel Falcao, Juanfran, Raúl García y Maxi Rodríguez hablaron en entrevistas exclusivas con Claro Sports sobre su relación con el fútbol mexicano, sus recuerdos y algunas de las figuras que marcaron sus respectivas trayectorias.

Radamel Falcao fue uno de los delanteros más destacados del Atlético de Madrid entre 2011 y 2013, etapa en la que conquistó la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey. A lo largo de su carrera, el nombre del colombiano estuvo relacionado con distintos equipos de la Liga MX, incluido el América. Cuestionado sobre la posibilidad de haber vestido la camiseta azulcrema, el atacante aclaró qué tan avanzadas estuvieron aquellas versiones.

“El fútbol mexicano siempre tienta mucho, es una gran plaza muy futbolera. Es un campeonato muy interesante, muy atractivo. Se especuló mucho, no solamente con el América, con varios clubes. Pero no hubo un acercamiento muy firme y concreto“, explicó.

Radamel Falcao, en exclusiva para Claro Sports

Raúl García recuerda a Javier Aguirre: “Para mí fue como un padre”

La relación entre Raúl García y Javier Aguirre comenzó en Osasuna, donde el entrenador mexicano le dio la oportunidad de debutar en Primera División cuando tenía apenas 18 años.

Posteriormente, Aguirre fue quien lo llevó al Atlético de Madrid en 2007. El técnico dirigió al mediocampista durante 118 partidos entre ambos clubes, una relación profesional que se convirtió en un vínculo personal que mantienen hasta la actualidad.

“Para mí, Javier fue como un padre. A mí me hizo debutar muy pronto. Yo era muy joven, tenía apenas 18, 19 años y siempre se ha comportado conmigo de una manera excepcional. Por eso sigo teniendo mucha relación, sigo hablando con él y siempre me alegraré de todo lo bueno que le pase”, declaró.

García también habló sobre las características personales y profesionales de Aguirre, a quien conoce desde sus primeros años como futbolista profesional.

“Para mí es una persona primero superinteligente. Eso te ayuda mucho a saber cómo encarar cada situación. Luego es una persona que es súper capaz de cumplir cualquier objetivo que tenga a nivel de fútbol. Para mí la descripción de Javier es que es una persona super transparente y super noble”, expresó.

Maxi Rodríguez recuerda su gol contra México en 2006 y habla del heredero de Messi

Maxi Rodríguez protagonizó uno de los episodios más recordados de los enfrentamientos entre México y Argentina. El 24 de junio de 2006, durante los octavos de final de Alemania 2006, el mediocampista marcó en el tiempo extra el gol con el que la Albiceleste venció 2-1 al Tricolor en Leipzig. A dos décadas de aquel encuentro, el exjugador recordó el nivel del equipo dirigido entonces por Ricardo La Volpe.

“Creo que fue una de las mejores Selecciones de México que me tocó enfrentar o ver, sobre todo enfrentar. Tenía un equipazo y se termina dando de esa manera con ese gol, porque si no íbamos derecho a los penales. El fútbol tiene esas cosas”, recordó.

Además habló sobre el futuro de la camiseta número 10 de Argentina después de Lionel Messi. El exseleccionado compartió vestidor con el ocho veces ganador del Balón de Oro y fue parte de la generación que disputó los Mundiales de 2006, 2010 y 2014.

“Está claro que es difícil reemplazar a Leo, el que lo haga lo va a hacer de la mejor manera y no hay que presionarlo con las comparaciones. Leo hay uno solo y el que lo tenga que usar lo va a hacer de la mejor manera. Hay talento en Argentina. Todos los chicos que vienen apareciendo ahora tienen ese talento para tener ese número”, explicó.

Juanfran compara al América con Real Madrid y Barcelona y destaca a Gilberto Mora

Juanfran conoce al América desde su etapa como futbolista del Atlético de Madrid. El lateral español participó en el amistoso que ambas instituciones disputaron en julio de 2014 en el Estadio Azteca, un encuentro que antecedió al fichaje de Raúl Jiménez por el conjunto rojiblanco. Ahora, en su regreso a México, fue consultado sobre la percepción que existe del equipo azulcrema en España.

“Un grande. Es un grande y se le compara incluso más con el Madrid y Barcelona, más que con nosotros, que siempre estamos peleando. En España tanto Barça como Madrid han ganado más títulos históricamente, pero el Atlético de Madrid a día de hoy se ha convertido en un referente en España, en un referente en Europa y el América lo es aquí”, señaló.

El lateral habló sobre los futbolistas mexicanos que más le han llamado la atención. Además de mencionar a Hugo Sánchez como referente histórico, destacó el talento de Carlos Vela, quien desarrolló buena parte de su trayectoria en el fútbol español con Salamanca, Osasuna y Real Sociedad. También se refirió a Gilberto Mora, a quien tiene dentro de su radar como una gran promesa.

“Históricamente Hugo, pero he visto luego a tantos también. A mí, dentro de lo que es que no tuvo regularidad nunca en la selección, Carlitos Vela me encantaba porque tiene una calidad tremenda”, comentó. “A Mora, lo ubico. Es muy bueno. Para mí tenéis mucha gente que elegir también. Los mexicanos sois muchos, sois muy buenos“, afirmó.