Jamaica vs México en vivo: transmisión previa de los cuartos de final de la Nations League en Jugando Claro

Sigue en directo la previa del partido de Jamaica vs México en Claro Sports

Sigue Jugando Claro | Claro Sports

La Selección Mexicana comienza su camino en los cuartos de final de la Concacaf Nations League con una visita a Jamaica, en una eliminatoria que marcará el primer compromiso oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. El equipo nacional buscará conseguir un resultado favorable en Kingston para llegar con ventaja al partido de vuelta, que se disputará el próximo martes 17 de noviembre en Monterrey.

El encuentro representa una primera prueba para el proyecto de Márquez, quien buscará llevar a México al Final Four y mantener la posibilidad de defender el título conseguido en 2025. La selección mexicana tendrá que responder ante un rival que buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie. En Claro Sports te presentamos todos los detalles del partido en la mejor previa de Jugando Claro.

¿A qué hora juega México contra Jamaica y dónde ver hoy 14 de noviembre?

El partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre Jamaica y México se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el National Stadium de Kingston, donde el Tricolor buscará tomar ventaja en la eliminatoria.

La serie se definirá el martes 17 de noviembre, cuando México reciba a Jamaica en el Gigante de Acero de Monterrey. El partido de vuelta está programado para las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Jamaica vs México? Transmisión online y canales de TV

El encuentro entre Jamaica y México podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, con una cobertura que incluirá la previa, el partido y las reacciones posteriores.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es una modalidad de suscripción del canal oficial de Claro Sports en YouTube que permite acceder a transmisiones deportivas seleccionadas en vivo, sin anuncios ni interrupciones comerciales. La membresía tiene un costo de 59 pesos mexicanos al mes e incluye los eventos Premium disponibles y la señal lineal de Claro Sports.

Para activarla, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar al canal oficial de Claro Sports en YouTube. Seleccionar la opción Unirse. Elegir la membresía Claro Sports Premium. Completar el proceso de pago.

Una vez activa la suscripción, podrán acceder a los eventos deportivos incluidos en el servicio, entre ellos la transmisión de los partidos de México ante Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Se recomienda realizar la contratación desde un navegador web, ya que las compras efectuadas mediante el sistema de pagos de Apple podrían incluir cargos adicionales.