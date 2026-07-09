América vs LA Galaxy en vivo: fecha, horario y dónde ver el partido amistoso entre Liga MX vs MLS

América cerrará su preparación ante LA Galaxy en California, antes de iniciar su camino en el Apertura 2026 de la Liga MX

Dónde ver América vs LA Galaxy, en vivo | Claro Sports

América tendrá una última prueba de preparación antes de comenzar su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo dirigido por Guillermo Almada enfrentará a LA Galaxy en un partido amistoso que se disputará en California, como parte de su calendario previo al arranque del torneo mexicano.

El encuentro también forma parte de la actividad que mantiene el cruce entre clubes de Liga MX y MLS en Estados Unidos. Para las Águilas, el partido servirá para ajustar detalles antes del inicio de la competencia local, mientras que el conjunto angelino utilizará este compromiso como preparación para retomar su actividad en la temporada regular de la MLS.

América vs LA Galaxy: fecha y horario del partido amistoso de pretemporada 2026

El partido amistoso entre América y LA Galaxy se jugará el sábado 11 de julio de 2026 en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El club de la MLS confirmó que el compromiso está programado para las 19:30 horas del Pacífico, lo que corresponde a las 20:30 horas del centro de México.

El duelo llega a unos días del arranque del Apertura 2026. Este amistoso será parte de la preparación del América de Guillermo Almada, quien asumió el banquillo azulcrema para el nuevo ciclo. La Liga MX tiene previsto iniciar su torneo en julio, por lo que este encuentro será uno de los últimos ensayos del conjunto de Coapa.

LA Galaxy también llegará con este juego como parte de su preparación para el regreso de la temporada regular de la MLS tras la pausa por el Mundial 2026. El equipo angelino anunció el partido como un amistoso internacional ante Club América, con venta de boletos para el público general desde junio.

Boletos para el América vs LA Galaxy: precios y dónde comprar entradas para el partido amistoso

Los boletos para el América vs LA Galaxy están disponibles a través de AXS, plataforma señalada por LA Galaxy como el punto oficial de venta. El club angelino informó que la venta general inició el miércoles 10 de junio a las 13:00 horas PT, además de preventas para abonados y tarjetahabientes seleccionados.

Además hay entradas disponibles en el mercado de reventa por medio de StubHub, con precios que comienzan desde los 60 dólares, aunque las tarifas pueden variar de acuerdo con la zona del estadio, la demanda y los cargos de servicio.

El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy y sede frecuente de encuentros entre clubes de México y Estados Unidos. El antecedente reciente entre ambos equipos se dio en noviembre de 2025, cuando América y LA Galaxy empataron 2-2 en el mismo escenario.

Liga MX vs MLS: ¿Dónde ver en vivo el amistoso América vs LA Galaxy? Canales de TV y streaming

Este partido se podrá ver a través de TUDN y ViX con opciones por televisión de paga y streaming. Ambas opciones regularmente transmiten los partidos de pretemporada de los azulcremas.

Te puede interesar: