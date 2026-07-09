TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 9 de julio

Sigue toda la intensidad de la lucha libre estadounidense en la multiplataforma de Claro Sports

TNA Thursday Night iMPACT! presenta una de sus ediciones más intensas del año con combates titulares, rivalidades personales y el arranque del torneo que definirá a la primera campeona del TNA Knockouts Television Championship. La atención estará puesta en el choque entre Xia Brookside y Léi Yǐng Lee, quienes protagonizarán una lucha Sin Descalificación por el Campeonato Mundial Knockouts, donde no habrá reglas que limiten la intensidad de una rivalidad que pasó de la amistad al enfrentamiento directo.

Además, The Hardys defenderán los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA ante The Great Hands, mientras que The System, Leon Slater, Ricky Sosa y The Righteous se enfrentarán en una lucha de tercias que podría alterar el panorama de la división.

La cartelera también incluirá los primeros combates del torneo Campeonato Knockouts de Televisión, con Indi Hartwell frente a Vicious Vicki Venuto y Jody Threat ante Gabby Forza, en una noche donde cada victoria será clave rumbo a la historia de la división femenina de TNA. Así que no se pierdan todos los detalles en Claro Sports.

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