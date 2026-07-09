Los cinco retos de Lucas González en la dirección técnica de Atlético Nacional

El entrenador se enfrenta a varios desafíos en el cuadro ‘Verdolaga’, tal vez los de mayor exigencia en lo que lleva de carrera.

Lucas González, entrenador de Nacional | Vizzor Image

Lucas González se enfrenta a varios desafíos tras llegar al banquillo de Atlético Nacional, uno de los equipos de mayor exigencia en el país. El timonel bogotano tendrá que estar a la altura de las circunstancias en el reto más importante que se le presenta en su carrera como entrenador.

Vale la pena mencionar que el técnico es uno de los estrategas de la nueva generación del fútbol colombiano y que es alguien que tiene una preparación importantes tanto local como internacional. No obstante, al día de hoy no ha logrado sacar campeón a ninguno de los equipos que ha dirigido, siendo esos Tolima, Águilas Doradas, América de Cali y Central Córdoba.

Si bien es un timonel que comprende bien el deporte, no deja de ser una apuesta del ‘Verdolaga’ para este semestre y por eso hay expectativa con su llegada en el sentido de lo que pueda aportar. Es por eso que en Claro Sporta analizamos cinco retos que tiene González en esta nueva etapa.

Los títulos no dan espera

Lo primero que debe tener claro Lucas es que sí o sí tiene que ser campeón de la Liga y Copa BetPlay en este segundo semestre del 2026. En Nacional no hay espera en ese sentido y si el técnico no logra eso, posiblemente las críticas empezarán a llegar. Inclusive a veces eso no es suficiente como sucedió con Diego Arias, quien a pesar de ganar una Copa, no pudo mantenerse en el puesto.

Regresar a torneo internacional y ser protagonista

Otro aspecto clave en el conjunto paisa es el torneo internacional, sobre todo la Copa Libertadores. Es vital que para el 2027 González logre clasificar al equipo a ese torneo o en su defecto a Copa Sudamericana. Recordemos que este año al ‘Verde’ le fue mal al quedar eliminado en casa contra Millonarios.

Ese objetivo se puede lograr siendo campeón del rentado local, que digamos sería lo ideal. Sin embargo, actualmente Nacional es líder de la reclasificación y por ahí podría ser otra vía. La diferencia es que obteniendo el campeonato avanzaría de manera directa a la fase de grupos.

Una idea de juego que cree identidad

Otro ítem que es importante para los hinchas de Nacional es la forma en la que el equipo juega, pues ellos exigen que los jugadores sean dominantes y propositivos ante los distintos rivales. Lucas tendrá la tarea junto a su cuerpo técnico de implementar una estrategia que agrade y que sea equilibrada, ya que no puede descuidar la parte defensiva y solo priorizar el ataque.

Potenciar la cantera

Uno de los equipos que mayor talento exporta de sus divisiones inferiores es Nacional, tanto para otros clubes como para la Selección Colombia. Por ejemplo, de los futbolistas que vienen de jugar el Mundial, David Ospina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, entre otros, hicieron parte de los procesos juveniles del elenco antioqueño.

Del actual plantel un prospecto interesante es Juan Manuel Rengifo, un volante creativo que inclusive le ganó el puesto titular a un hombre de experiencia como Edwin Cardona. Es por eso que Lucas debe potenciar y captar nuevo talento de esas categorías menores, acercarlas al primer equipo y ver a cuáles de ellas puede ayudar a mejorar su nivel para que las directivas puedan vender a alguno de ellos y ganar algo de dinero.

Consolidarse o perder credibilidad

En Colombia, González ya tuvo un paso por uno de los denominados grandes del fútbol local, que es América de Cali. Con Tolima disputó una final, pero la perdió de manera estrepitosa con Junior de Barranquilla. Para la carrera del DT no hay margen de error en Nacional, pues un bajo rendimiento y no lograr objetivos sería una dura mancha para su hoja de vida.

Si bien tiene una oportunidad de lujo para consolidarse y dar un salto de calidad, la otra cara de la moneda le podría jugar en contra. Fracasar en el ‘Verdolaga’ le podría llegar a cerrar puertas en el futuro, razón por la cual debe pensar también en lo personal y de la mano de lo colectivo, conseguir triunfar en ambos frentes.

Le puede intersar