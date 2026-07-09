Resultados cuartos de final Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 9 de julio

La selección de Francia y Marruecos protagonizaron el único compromiso de este día para dar a conocer al primer semifinalista del torneo

Francia avanza a semifinales tras doblegar a Marruecos | Reuters

Vuelve el ambiente mundialista. Después de un día de descanso en la Copa del Mundo 2026, se retomaron las acciones para dar comienzo a los cuartos de final, donde la selección de Francia y Marruecos abrieron el telón este jueves 9 de abril en el Estadio Boston.

Las acciones en este día se limitarán a un solo compromiso en el Mundial 2026, por lo que la emoción será corta pero dará a conocer al primer semifinalista de la competencia que se lleva a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Resultados de los cuartos de final del 9 de julio en el Mundial 2026

Francia vs Marruecos

La selección de Francia se metió a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, luego de vencer 2-0 a Marruecos en el Estadio Boston, gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Los franceses impusieron condiciones desde el inicio del encuentro al tener la posesión de la pelota y generando peligro en la meta rival.

El primer tiempo finalizó sin goles, pero en la segunda mitad los franceses no tuvieron piedad de unos marroquíes que no pudieron descifrar el cerrojo de Didier Deschamps, que sufrió un par de sustos, pero nada de qué preocuparse de verdad. Con este resultado el cuadro galo espera rival en el Estadio Dallas, el cual saldrá del vencedor del duelo entre España y Bélgica.

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a semifinales del Mundial 2026

En los encuentros de fase final ya no es necesario sacar la calculadora como fue en la etapa de grupos. A partir de los dieciseisavos de final y en estos cuartos de final avanza el equipo que se queda con la victoria en los 90 minutos. En caso de mantenerse el empate en el tiempo reglamentario, se llevará a cabo un prórroga de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15 minutos.

Si no llegase a haber un ganador aún, se tendrá que conocer al ganador con los tiros definitorios desde el manchón de penal, ahí triunfa el que marqué más goles ya sea en los cinco disparos reglamentarios en la muerte súbita que puede existir si no hay un vencedor.

Agenda del 10 de julio: los partidos del Mundial de este viernes

Al igual que en este jueves, el viernes 10 de julio solo habrá un partido programado en el calendario. Los reflectores se enfocarán en el compromiso que enfrenta a España y Bélgica en el Estadio Los Ángeles, donde se conocerá al segundo semifinalista de la competencia.

El ganador del encuentro entre españoles y belgas se enfrentará a Francia/Marruecos en las semifinales que se llevarán a cabo en el Estadio Dallas el próximo martes 14 de julio.

España vs Bélgica | Viernes 10 de julio México: 13:00 horas por ViX. Colombia: 14:00 horas por DIRECTV y Win Sports. Estados Unidos: 15:00 (ET) y 12:00 (PT) por FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium. Centroamérica: 13:00 horas por FOX.



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