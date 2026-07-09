Atlas ficha a delantero marroquí para reforzar su ataque en Liga MX

Ryan Mmaee llega al equipo rojinegro procedente del Omonia Nicosia, tras una temporada de 27 goles y 13 asistencias en el fútbol de Chipre

Atlas anuncia el fichaje de Ryan Mmaee | @AtlasFC

Atlas hizo oficial el fichaje de Ryan Mmaee, delantero marroquí que llega procedente del Omonia Nicosia, de la Primera División de Chipre, para reforzar el ataque rojinegro de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El anuncio llega en medio de la participación de Marruecos en el Mundial 2026, aunque el caso de Mmaee requiere una precisión: el atacante ya representó a la selección marroquí, pero no forma parte de la convocatoria que disputa actualmente el torneo. Su etapa con el combinado nacional se concentró principalmente entre 2021 y 2022.

La incorporación fue confirmada por el propio Atlas a través de sus canales oficiales, donde el club publicó mensajes de bienvenida para el futbolista. “La Academia ya tiene nuevo Mmaeestro. ¡Bienvenido, Ryan Mmaee!”, compartió la institución tapatía al anunciar la llegada del atacante.

LA ACADEMIA YA TIENE NUEVO MMAEESTRO 📚⚔️❤️🖤



¡Bienvenido, Ryan Mmaee!#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/YnFEmqr6Yr — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

Mmaee arriba a la Liga MX después de una temporada con números ofensivos en el Omonia Nicosia. De acuerdo con los registros difundidos por el club rojinegro, el delantero cerró el curso anterior con 27 goles y 13 asistencias, cifras que lo colocaron como una de las piezas principales del equipo chipriota.

Antes de la confirmación por parte de Atlas, el Omonia ya había anunciado la salida del futbolista y la conclusión de los trámites para su transferencia al fútbol mexicano. El club de Chipre despidió al delantero con un mensaje en el que destacó su impacto durante la única temporada que defendió esa camiseta.

“Ryan Mmaee deja al Omonia con su nombre escrito para siempre en las páginas doradas de la historia del club. Aunque solo vistió nuestra camiseta durante una temporada, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la afición y, gracias a sus actuaciones, se encuentra entre los mejores delanteros que han jugado para el Omonia”, señaló la institución.

El atacante llegó al Omonia como agente libre en agosto de 2025 y fue parte del plantel que conquistó el título de liga. Además de sus goles y asistencias, su rendimiento le permitió ser reconocido como Jugador Más Valioso de la temporada y máximo goleador del campeonato.

Mmaee nació en Bélgica, pero cuenta con ascendencia marroquí y ha sido llamado por la selección de Marruecos en procesos anteriores. Su llegada a Atlas representa una apuesta ofensiva para Diego Cocca, quien continúa la preparación del equipo antes del inicio del Apertura 2026.

La firma que estábamos esperando 🤩



Ryan Mmaee es nuevo Rojinegro 🦊#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/zyZWKwn0FH — Atlas FC (@AtlasFC) July 9, 2026

El delantero no había tenido actividad en los primeros ensayos del equipo, debido a que permanecía en trabajo de acondicionamiento físico y futbolístico. Con el anuncio oficial, Atlas suma una opción más para su ataque y espera integrarlo al grupo conforme avance su adaptación.

La llegada de Mmaee se suma a los movimientos que el club ha realizado durante el mercado de fichajes, en una etapa de cambios dentro de la institución. El objetivo de los rojinegros será completar la preparación del plantel para competir desde el arranque del torneo.

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