¡Drama en el Olympiacos! Ayoub El Kaabi sufre escalofriante lesión y la Hormiga González entra al rescate
Ayoub El Kaabi tuvo que salir del terreno de juego en los minutos finales de la primera parte después de un choque con el portero del Volos NFC
Ayoub El Kaabi, el principal referente en el ataque del Olympiacos, sufrió una escalofriante lesión en el partido frente al Volos New Football Club de este sábado 5 de septiembre en el Estadio Panthessaliko. El delantero marroquí protagonizó una escena de terror tras el grito de dolor y el gesto de sufrimiento que mostró luego del choque que tuvo con el arquero Marios Siampanis.
Las asistencias médicas tuvieron que ingresar de inmediato al terreno de juego para auxiliar a Ayoub El Kaabi. La repetición dejó más claridad sobre lo que había sucedido: en la disputa por un balón dentro del área del equipo local, Marios Siampanis se lanzó por el esférico y derribó al atacante del conjunto rojiblanco.
La pierna izquierda de Ayoub El Kaabi quedó clavada entre el césped y el cuerpo del portero del Volos New Football Club. El jugador marroquí se tomó la pierna con ambas manos y tomó un respiro, pero el dolor comenzó a aumentar hasta hacerse insoportable. Los gritos del marroquí se escucharon en el Estadio Panthessaliko, un inmueble pequeño, con capacidad para menos de 23 mil localidades, que no se llenó este fin de semana.
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El portero del equipo local entendió la situación que se vivía después de los minutos dramáticos durante la asistencia de los médicos del Olympiacos. Marios Siampanis estuvo al borde de las lágrimas debido a que el choque accidental parece haberle provocado una terrible lesión a Ayoub El Kaabi, estrella del combinado rojiblanco.
José Luis Mendilibar, técnico del Olympiacos, tomó algunos segundos para asimilar el problema que se vivía en el terreno de juego, pero en cuanto vio la gravedad del asunto mandó a llamar a Armando ‘Hormiga’ González, su nuevo delantero de lujo, quien se encontraba listo para ingresar al partido en busca de minutos en la Superliga de Grecia.
Todavía no hay un reporte médico del Olympiacos; sin embargo, en caso de que Ayoub El Kaabi se pierda algunos partidos o incluso el resto de la temporada en Grecia, la ‘Hormiga’ González aparece como la principal opción del equipo en el ataque tras su llegada en este mercado de fichajes de verano como el centrodelantero para el futuro del equipo.
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El árbitro marcó un penal después de que Ayoub El Kaabi salió en camilla y Jota Silva se encargó de anotar la pena máxima en el tiempo complementario del primer tiempo. El anotador no celebró y, con sus ademanes, pareció dedicarle el gol a su compañero, quien recién había abandonado el campo. Marios Siampanis recibió una tarjeta amarilla tras la jugada.