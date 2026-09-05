Municipal vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal vs San Pedro, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal y San Pedro FC se enfrentarán este domingo 6 de septiembre por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde el conjunto escarlata buscará aprovechar su condición de local. Ambos equipos se encuentran en la parte alta y necesitan sumar para continuar en la pelea.

Municipal llega con 12 puntos después de cinco partidos disputados, producto de cuatro victorias y una derrota. El cuadro rojo ha marcado ocho goles y recibió solamente dos en este inicio del campeonato. Con esos números, buscará conseguir otro triunfo ante su afición y mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación. El duelo ante San Pedro será una nueva oportunidad para ampliar su registro en el Apertura 2026.

San Pedro FC, por su parte, suma nueve puntos en sus cinco presentaciones, con tres victorias y dos derrotas. El conjunto visitante ha conseguido seis goles y recibió cuatro durante el torneo. Ahora tendrá que afrontar uno de sus compromisos más exigentes del campeonato en el Estadio El Trébol, donde intentará conseguir un resultado que le permita seguir en la zona alta de la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs San Pedro de la jornada 7 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y San Pedro 6 será el domingo de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs San Pedro hoy

Municipal no podrá contar con Erick Japa tras sufrir una lesión durante el último partido ante Comunicaciones, por otro lado San Pedro no tendrá futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Kenderson Navarro, José Morales, Aubrey David, José Mena, César Calderón, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Erik López, José Carlos Martínez. DT : Mario Acevedo.

: Kenderson Navarro, José Morales, Aubrey David, José Mena, César Calderón, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Erik López, José Carlos Martínez. : Mario Acevedo. San Pedro: Vander Cruz, Steveth Chacón, David Álvarez, Renny Folleco, Alexis Barrientos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Sebastián Colón, Germán Águila, Yasnier Matos. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs San Pedro en Liga de Guatemala

Será el primer enfrentamiento en la Liga Nacional de Guatemala entre Municipal y San Pedro.

Te puede interesar