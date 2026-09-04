¡Resiliencia pura! Sofía Montenegro, cerca de cumplir el sueño de debutar en la UFC tras duro revés en CDMX

La peleadora argentina entrará al octágono para ganarse un lugar en la empresa y dejar la docencia

Sofía Montenegro debutará en UFC París | @sofiimontenegromma

Sofía Montenegro está a punto de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera. Este sábado, en París, Francia, la argentina finalmente entrará al octágono de UFC después de una espera que puso a prueba no solamente su preparación física, sino también su fortaleza mental.

El debut pudo haber llegado meses atrás, pero una situación médica le impidió competir en Ciudad de México. Aquella cancelación representó un momento complicado para Montenegro, quien reconoce que emocionalmente atravesó días difíciles, aunque nunca dejó de lado la disciplina que la ha acompañado durante su carrera.

“Tuve algunos momentos bastante difíciles. Nunca me costó ser disciplinada porque siempre me consideré una persona superdisciplinada, pero sí como los ánimos, sí fui desvariando un poco emocionalmente. Pero confío plenamente en que siempre he sido disciplinada y con ganas o sin ganas siempre he ido a entrenar”, explicó en una charla exclusiva para Claro Sports.

Ahora, con la oportunidad nuevamente frente a ella, Montenegro asegura sentirse bendecida y convencida de que todo lo ocurrido tenía una razón. Su objetivo, además, no es simplemente formar parte del roster de UFC, sino convertirse en una peleadora capaz de destacar. “Me hace sentir a un pasito de lo que quiero en realidad, que es destacar en la UFC, pero no ser una más”, afirmó.

Sofía Montenegro espera un debut espectacular ante Delphine Benouaich

Su rival será Delphine Benouaich, en un enfrentamiento entre dos peleadoras que harán su debut dentro de la organización. Para Montenegro, esa condición puede convertir el combate en una auténtica guerra, especialmente porque considera que ambas cuentan con estilos similares.

“Espero que sea una pelea de mucha hambre porque ambas venimos ansiando un debut glorioso. Ambas somos debutantes”, señaló la argentina, quien supuso que quien consiga imponer su ritmo terminará llevándose la victoria.

Montenegro no esconde sus intenciones: quiere una pelea intensa y está preparada para buscar la finalización sin importar en qué momento llegue. “Yo vengo preparada para llevármelo en el round que sea”, aseguró, mientras anticipó un combate “bastante duro, bastante sangriento” y con el espectáculo que los aficionados están esperando.

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Pero la Sofía que llegará al octágono de UFC no es la misma que consiguió su contrato en Contender Series. Mantiene la misma hambre, pero asegura haber madurado como peleadora y haber incorporado nuevos recursos a su juego. “Considero que soy una peleadora mucho más madura y que tengo muchos más recursos que en ese momento”, explicó Montenegro, quien recuerda aquella pelea en Contender Series como un momento en el que sabía que tenía que dejarlo todo.

Uno de los momentos que más espera, es escuchar su nombre durante la presentación de Bruce Buffer. Sin embargo, más allá de la ceremonia y de la magnitud del escenario, lo que realmente emociona a Montenegro es volver a sentir la adrenalina de competir. “Principalmente creo que vivir mi sueño y salir de ahí”, dijo. “Ya hace un año que no peleo y cada vez que peleo vuelvo a tener ese sentimiento de adrenalina que me encanta”.

La historia de Montenegro tiene además un vínculo especial con México. El Performance Institute de Ciudad de México se convirtió en una parte importante de su preparación y el país terminó convirtiéndose en mucho más que un lugar de entrenamiento.

“El público mexicano me hace sentir en casa. Me gusta vivir en México, me gusta lo que siento, la cultura, todo de México”, comentó la argentina, quien tiene previsto continuar entrenando en el país durante mucho tiempo.

De las aulas a las jaulas de las artes marciales mixtas

El deporte siempre estuvo presente en su vida. Su padre, Ricardo Montenegro, fue futbolista, y Sofía creció junto a hermanos que también practicaron deporte. Incluso llegó a imaginarse como futbolista, aunque finalmente no recibió permiso para seguir ese camino.

“Lo pensé muchas veces, pero no me dejaron”, recordó entre risas. Sin embargo, Montenegro considera que aquella decisión terminó llevándola hacia una disciplina en la que encontró una pasión que realmente la representa.

Su camino también tuvo una estación inesperada: las aulas. Montenegro estudió para convertirse en maestra de primaria y todavía imparte clases para solventar algunos gastos mientras construye su carrera como peleadora profesional.

La experiencia como docente también dejó herramientas que hoy utiliza dentro y fuera del octágono. Sin embargo, su objetivo a futuro es claro: poder vivir exclusivamente de su carrera deportiva. “En un futuro me gustaría solo poder vivir del fruto de mi esfuerzo, de estar arriba de la jaula, de ser deportista y de dedicarme a ejercer mi deporte más que a dar clases”, reconoció.

Ahora, todo conduce a París. Después de esperar, superar momentos complicados y continuar entrenando incluso cuando los ánimos no estaban en su mejor momento, Sofía Montenegro tendrá finalmente la oportunidad que tanto buscó.

Y para quienes han seguido su historia desde aquella memorable aparición en Contender Series, tiene un mensaje claro: “Que se sigan quedando al borde del asiento porque yo siempre traigo guerra y traigo peleas interesantes”. La Bruja está lista. El escenario será UFC y el objetivo es mucho más grande que simplemente debutar: demostrar que pertenece ahí.

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