Inicia la aventura en Nottingham Forest: así fue el debut de Daniel Muñoz

El lateral derecho colombiano de 30 años, Daniel Muñoz, debutó con el Nottingham Forest en la Premier League 2026-2027.

Daniel Muñoz en el Nottingham Forest | REUTERS/Chris Radburn

Tercera jornada de la Premier League 2026-2027 y Colombia fue protagonista. El lateral derecho de la ‘tricolor’, Daniel Muñoz, hizo su debut como nuevo jugador del Nottingham Forest. Pese a que el marcador terminó en empate, Oliver Glasner ya deja en claro la confianza que le tiene al futbolista paisa.

Poco y nada se pudo destacar del duelo entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur. Un empate sin goles que realmente tuvo muy poca emoción y chances de que el final no fuera el que terminó siendo. Ahora bien, la preocupación pasa porque ya con tres fechas disputadas, ninguno de estos dos equipos conoce la derrota.

Más allá de que el Nottingham Forest no viene de una mala temporada, las aspiraciones de despertar al gigante dormido son muy altas. Los hinchas del conjunto local tiene la fe intacta en que el austriaco Oliver Glasner los lleve a la gloria como lo hizo con el Crystal Palace en su pasado más reciente.

Así fue el debut de Daniel Muñoz con el Nottingham Forest

Daniel Muñoz fue suplente e ingresó al minuto 59 en el partido entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur por la fecha 3 de la Premier League 2026-2027. El colombiano fue presentado como nuevo futbolista del equipo dirigido por Oliver Glasner hace menos de una semana y ya tuvo sus primeros minutos en el terreno de juego.

32 minutos jugados, un remate, cinco de seis pases acertados, 16 toques de balón, cinco posesiones perdidas y 100 % de efectividad en sus barridas, son los números del jugador ‘tricolor’. Datos y estadísticas que dejan en evidencia su poco ritmo de competencia. Ya que con el Crystal Palace no venía siendo utilizado mientras se definía su futuro.

Vale la pena aclara que, Daniel Muñoz jugó con una mascara en su rostro debido a una cirugía de nariz que se realizó tras su actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ahora, será cuestión de tiempo para ver si el colombiano le logra ganar el puesto a Ola Aina.

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