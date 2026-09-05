Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 14: ¿Quién se llevó el triunfo este 5 de septiembre?

Enric Mas continúa al frente de la carrera, mientras Felix Gall y Primoz Roglic aparecen como sus perseguidores más cercanos

Enric Mas sigue en lo alto de la clasificación | JOSE JORDAN / AFP

La etapa 14 de la Vuelta a España 2026 volvió a colocar a la montaña en el centro de la carrera y dejó una jornada con protagonismo colombiano. Marco Brenner terminó como vencedor del día, pero Santiago Buitrago estuvo muy cerca de quedarse con la etapa después de atacar en el tramo final y sostener la pelea hasta los últimos metros.

La jornada también dejó movimientos importantes entre los hombres que disputan la clasificación general. Enric Mas continúa al frente de la carrera, mientras Felix Gall y Primoz Roglic aparecen como sus perseguidores más cercanos. Con la segunda semana acercándose a su cierre, las diferencias comienzan a marcar el rumbo de la pelea por el maillot rojo.

Así queda la clasificación de la Etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Marco Brenner se quedó con la victoria después de una definición en la que tuvo que perseguir a Santiago Buitrago. El colombiano había lanzado su ataque en los kilómetros finales y llegó a tomar la punta en solitario, pero el alemán logró alcanzarlo antes de la meta y terminó imponiéndose.

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Buitrago cruzó en el segundo lugar, apenas por detrás del ganador, y confirmó su presencia entre los corredores más activos de la jornada. Cristián Rodríguez completó el podio, mientras Iván Ramiro Sosa también terminó dentro de los primeros puestos.

Posición Ciclista Tiempo / Diferencia 1 Marco Brenner 4:15:09 2 Santiago Buitrago +0:01 3 Cristián Rodríguez +0:11 4 Iván Ramiro Sosa +0:14 5 Valentin Paret-Peintre +0:22 6 Clément Berthet +0:27 7 Jorgen Nordhagen +0:39 8 Filippo Zana +0:43 9 Walter Calzoni +1:06 10 João Almeida +1:09

Además de pelear por el triunfo, Buitrago aprovechó la jornada para sumar puntos importantes en la clasificación de la montaña. El colombiano coronó primero el Puerto de los Villares y reforzó su posición en esa clasificación, en una etapa donde también fueron protagonistas Iván Ramiro Sosa y Juan Guillermo Martínez.

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Enric Mas se mantiene como líder de la Vuelta tras 14 etapas y conserva el control de la clasificación general con un tiempo acumulado de 49 horas, 28 minutos y 12 segundos. Felix Gall aparece ahora en el segundo puesto, a 2:06, mientras Primoz Roglic completa el podio provisional a 2:10.

Richard Carapaz continúa dentro de la pelea y ocupa la cuarta posición, a 4:24 del líder. Oscar Onley es quinto a 5:44, mientras Jakob Omrzel, Mattias Skjelmose, Cristián Rodríguez, Clément Berthet y Sepp Kuss completan los primeros diez lugares.

Posición Ciclista Equipo Tiempo / Diferencia 1 Enric Mas Movistar Team 49:28:12 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:06 3 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe +2:10 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost +4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team +5:44 6 Jakob Omrzel Bahrain Victorious +6:14 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek +6:49 8 Cristián Rodríguez XDS Astana Team +7:01 9 Clément Berthet Groupama-FDJ United +7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +8:55

La etapa dejó así una jornada favorable para Mas, que sigue al frente mientras sus rivales intercambian posiciones detrás suyo. Gall logró colocarse por delante de Roglic, mientras Carapaz y Onley continúan dentro del grupo que busca mantenerse cerca antes de las últimas etapas decisivas.

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España se disputa mediante etapas independientes, por lo que cada jornada tiene un ganador propio. El vencedor de una etapa es simplemente el primer ciclista que cruza la línea de meta, sin importar cuál sea su posición en la clasificación general. Por eso es posible que corredores alejados de la lucha por el título busquen fugas y triunfos parciales.

La clasificación general funciona de manera distinta. Se suman los tiempos empleados por cada ciclista en todas las etapas y el corredor con el menor registro acumulado ocupa el primer lugar y viste el maillot rojo. Las bonificaciones, los cortes en el pelotón, las etapas de montaña y las contrarrelojes pueden modificar las diferencias entre los favoritos.

Por eso, ganar una etapa no significa necesariamente avanzar al primer lugar de la carrera. Brenner se llevó la jornada 14, mientras Mas mantuvo su objetivo principal en la clasificación general. Con varias etapas todavía por disputarse, la regularidad y la capacidad para limitar pérdidas serán determinantes para definir al campeón de la Vuelta a España 2026.

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