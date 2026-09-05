Vuelta a España 2026, etapa 14: los mejores momentos de la carrera del 5 de septiembre

El resumen de la jornada de este sábado en La Vuelta lo puedes seguir por Claro Sports en punto de las 12:30 horas, tiempo de la CDMX

Los mejores momentos de la Vuelta a España 2026 los vives por la multiplataforma de Claro Sports. Este sábado se disputa la etapa 14, en un recorrido exigente con puertos de montaña que podrían modificar las posiciones.

Sigue este sábado 5 de septiembre, en punto de las 12:30 horas, la transmisión de los highlights de la etapa 14 La Vuelta a España 2026.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 5 de septiembre en La Vuelta a España 2026

El inicio tendrá cierta calma hasta el ecuador de la carrera. Los corredores atravesarán el primer Puerto de los Villar (2da categoría con 10.5 km al 5.4%), seguido de otro pico con el mismo rango en Locubín (8.8 km al 5.1%). Previamente habrá sprint intermedio sobre el Castilo de Locubín. Todas las miradas se van a centrar en un final en alto sobre la Sierra de la Pandera (11.8 km al 7.5%). La etapa tendrá una duración de casi cinco horas aproximadamente.

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