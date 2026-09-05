Athletic Club vs Atlético de Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 4
No te pierdas todas las acciones de este emocionante partido desde la cancha de San Mamés
¿Dónde ver el Athletic Club vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
En México, el Athletic Club vs Atlético de Madrid podrá verse a través de la señal de Sky Sports, mientras que en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Athletic Club vs Atlético de Madrid para la jornada 4, al momento
Los onces ya quedaron confirmados para el encuentro en San Mamés. Edin Terzic apostó por Iñaki y Nico Williams desde el inicio, mientras Simeone mantuvo a Álex Baena, Ademola Lookman y Kang-in Lee dentro de su formación. Julián Álvarez comenzará entre los suplentes.
Athletic Club: Unai Simón; Jesús Areso, Yeray Álvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Robert Navarro, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Beñat Gerenabarrena, Nico Williams e Iñaki Williams.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Alejandro Grimaldo, David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente; Ademola Lookman, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Álex Baena y Kang-in Lee.
¿A qué hora inicia el Athletic Club vs Atlético de Madrid hoy 5 de agosto de 2026?
El Athletic Club vs Atlético de Madrid iniciará a las 08:15 horas, tiempo del centro de México, este sábado 5 de septiembre. En España, el silbatazo inicial está programado para las 16:15 horas. Los Colchoneros tienen la intención de llevarse los tres puntos a casa para continuar en la parte alta de la tabla.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 5 de septiembre en San Mamés, en uno de los partidos de la jornada 4 de LaLiga 2026-27, con dos equipos que llegan con panoramas distintos después de sus primeros tres compromisos del campeonato. El Atlético de Madrid de Diego Simeone se presenta en Bilbao con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Los Colchoneros ocupan uno de los primeros puestos después de vencer 3-1 al Sevilla en su compromiso anterior, resultado que amplió su inicio sin derrotas en la temporada.
Athletic Club suma tres unidades después de tres fechas. El equipo que dirige Edin Terzic perdió sus primeros dos partidos ante Sevilla y Barcelona, pero respondió en la tercera jornada con un triunfo por 2-0 sobre Celta de Vigo en Balaídos. Ahora vuelve a San Mamés en busca de sus primeros puntos como local en el torneo. El encuentro coloca la atención sobre Julián Álvarez. El delantero argentino regresó a la convocatoria del Atlético después del cierre del mercado de transferencias y de los días en los que su futuro estuvo bajo discusión. Sin embargo, Simeone decidió dejarlo fuera del once inicial ante el Athletic. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.