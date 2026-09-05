Athletic Club vs Atlético de Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 4

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Athletic Club y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 5 de septiembre en San Mamés, en uno de los partidos de la jornada 4 de LaLiga 2026-27, con dos equipos que llegan con panoramas distintos después de sus primeros tres compromisos del campeonato. El Atlético de Madrid de Diego Simeone se presenta en Bilbao con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Los Colchoneros ocupan uno de los primeros puestos después de vencer 3-1 al Sevilla en su compromiso anterior, resultado que amplió su inicio sin derrotas en la temporada.

Athletic Club suma tres unidades después de tres fechas. El equipo que dirige Edin Terzic perdió sus primeros dos partidos ante Sevilla y Barcelona, pero respondió en la tercera jornada con un triunfo por 2-0 sobre Celta de Vigo en Balaídos. Ahora vuelve a San Mamés en busca de sus primeros puntos como local en el torneo. El encuentro coloca la atención sobre Julián Álvarez. El delantero argentino regresó a la convocatoria del Atlético después del cierre del mercado de transferencias y de los días en los que su futuro estuvo bajo discusión. Sin embargo, Simeone decidió dejarlo fuera del once inicial ante el Athletic. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.