¡Espectacular sumisión! Jean Silva despierta tras un inicio complicado y derrota a José Delgado en Noche UFC

El brasileño sobrevivió a una caída temprana, ajustó su estrategia y terminó sometiendo a Delgado

Jean Silva consiguió el triunfo sobre José Delgado | @UFCEspanol

Jean Silva consiguió la victoria sobre José Delgado por sumisión mediante un rear-naked choke, después de superar un inicio complicado en el que su rival encontró varios golpes claros. Delgado comenzó con movilidad, fintas y paciencia, hasta que logró sorprender a Silva con un impacto que lo mandó a la lona durante el primer asalto. El brasileño consiguió ponerse de pie, buscó cerrar la distancia y comenzó a presionar contra la reja, aunque Delgado mantuvo el control de varios intercambios con contragolpes y una patada a la cabeza que alcanzó parcialmente. Silva terminó el round con más actividad, pero Delgado había dejado una primera impresión importante con el derribo y su precisión.

ASÍ LO GANÓ 💢



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El panorama cambió conforme avanzó el combate. Delgado siguió conectando con el jab, combinaciones y una patada al cuerpo, mientras Silva presentaba daño visible alrededor del ojo izquierdo, pero el brasileño no dejó de avanzar. Después de varios intentos por encontrar la distancia, Silva conectó un contragolpe y consiguió llevar la pelea al suelo, desde donde comenzó a trabajar con golpes desde la posición superior. Delgado logró reincorporarse, aunque Silva ya había aumentado su ritmo con derechas y contragolpes. Finalmente, Silva encontró la espalda de su rival y cerró el rear-naked choke que obligó a Delgado a rendirse, completando la remontada después de haber atravesado momentos de dificultad en el inicio.

Moreno resuelve una pelea cerrada y se lleva la decisión dividida

Brandon Moreno volvió a levantar la mano dentro del octágono después de superar a Joseph Morales por decisión dividida, en uno de los enfrentamientos más cerrados de la cartelera del 12 de septiembre. El excampeón mexicano recibió tarjetas de 30-27, 30-27 y 28-29 tras tres asaltos en los que combinó golpeo, patadas a las piernas y trabajo de lucha. Morales presentó resistencia durante toda la pelea y encontró oportunidades con el boxeo y los derribos, pero Moreno terminó acumulando suficientes momentos a su favor para convencer a dos de los tres jueces.

MÁS INFORMACIÓN: Brandon Moreno vence a Morales por decisión dividida en Noche UFC

El mexicano comenzó atacando al cuerpo y utilizando combinaciones cortas para entrar en distancia, aunque Morales respondió con un derribo y consiguió competir en los intercambios. Moreno recuperó la iniciativa con el gancho de izquierda, el jab y las patadas bajas, mientras su rival respondió con un codazo giratorio, una derecha y un uppercut. La diferencia terminó apareciendo en el tercer episodio, cuando Brandon llevó la pelea al piso y trabajó desde arriba con golpes cortos y ground and pound hasta el cierre. Aunque una tarjeta favoreció a Morales, las otras dos determinaron el triunfo del mexicano.

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Grasso responde con presión y precisión para sumar otra victoria

Alexa Grasso también consiguió una victoria después de tres rounds frente a Manon Fiorot. La peleadora de Guadalajara derrotó a la francesa por decisión unánime, con tres tarjetas de 29-28, después de imponer durante varios pasajes su boxeo y la presión hacia adelante. Uno de los momentos que marcó la pelea llegó cuando Grasso conectó a Fiorot y consiguió mandarla a la lona, para posteriormente continuar el ataque desde la guardia. La francesa logró recuperarse y respondió con patadas y golpes rectos, pero no pudo revertir el desarrollo general del combate.

Grasso mantuvo su actividad durante el segundo asalto con combinaciones y contragolpes, aunque terminó con sangrado alrededor del ojo derecho. Fiorot aumentó su volumen durante el tercer round, conectó una patada al cuerpo y otra a la cabeza, además de encontrar espacios con el jab. La mexicana respondió al cerrar la distancia, conectar una rodilla desde el clinch y aceptar el intercambio durante los últimos segundos. Las tres tarjetas terminaron en 29-28 para confirmar otra victoria mexicana en la jornada.

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David Martínez completó otro resultado favorable para México al vencer a Dan Ige por decisión unánime. Martínez utilizó el movimiento lateral y las patadas a las piernas para controlar buena parte del combate, que terminó con puntuaciones de 30-27, 30-27 y 29-28. Ige trató de recortar la distancia y encontró algunas derechas, pero Martínez respondió con contragolpes y un golpe de izquierda que llegó a sacudir a su rival. El castigo sobre las piernas también provocó que Ige modificara su guardia durante el enfrentamiento.

MÁS INFORMACIÓN: Alexa Grasso vuelve a levantar la mano por el título de UFC tras vencer a Manon Fiorot

Fuera de las peleas protagonizadas por mexicanos, Curtis Blaydes derrotó a Waldo Cortes Acosta por decisión unánime con tres tarjetas de 29-28. El estadounidense encontró en la lucha la vía para controlar diferentes momentos del combate, utilizando los derribos y el trabajo contra la reja. Cortes Acosta respondió principalmente con el jab y las derechas, pero el tiempo de control y las acciones de Blaydes terminaron teniendo mayor peso para los jueces.

La jornada también dejó el triunfo de Tommy McMillen sobre Marwan Rahiki. McMillen se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 29-28, 29-28 y 29-27, después de una pelea con constantes derribos, intentos de sumisión e intercambios de golpes. Rahiki tuvo momentos en los que puso en dificultades a su rival, pero McMillen recurrió nuevamente a la lucha durante el cierre y aseguró la victoria. Con los resultados de Moreno, Grasso y Martínez, los representantes mexicanos terminaron la cartelera con presencia constante en las tarjetas y tres triunfos.

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