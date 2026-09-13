¡Tláloc aparece en el Nemesio Diez! El Toluca vs Atlas se suspende por tormenta eléctrica

El partido de Toluca y Atlas quedó suspendido hasta nuevo aviso cuando el cronómetro le faltaba poco más de 20 minutos para finalizar el partido

Tormenta en el Toluca vs Atlas | Imago7



Tlaloc apareció en el Estadio Nemesio Diez con una tormenta eléctrica que obligó a detener las acciones del partido de este sábado 12 de septiembre entre Toluca y Atlas, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026.

El árbitro Mario Terrazas Chávez decidió implementar el protocolo por tormenta eléctrica que establece la Liga MX como medida de seguridad recomendada por Protección Civil para salvaguardar la integridad de los futbolistas y aficionados.

El cronómetro se encontraba alrededor del minuto 69, momento en el que la tormenta que se presentó en Toluca, Estado de México, incrementó su intensidad justo en las inmediaciones del recinto escarlata.

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Minutos atrás, el partido entre Toluca y Atlas registraba una lluvia importante; sin embargo, las acciones continuaron hasta que se presentaron los primeros relámpagos, lo que provocó el actuar inmediato del cuerpo arbitral para poner en marcha los protocolos preestablecidos en este tipo de situaciones durante los partidos de la Liga MX.

El audio del Estadio Nemesio Diez habría recomendado a los aficionados salvaguardarse, tal como indica el protocolo. Los encargados de la seguridad del recinto informaron más tarde que el partido podría reanudarse. Los jugadores fueron avisados para salir a calentar a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, con la intención de reiniciar la actividad poco más tarde.

De acuerdo con el Artículo 62 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, si una tormenta eléctrica u otra causa de fuerza mayor obliga a suspender de forma definitiva un partido, el desenlace depende del tiempo que reste por disputar. Si quedan más de siete minutos, el encuentro deberá reanudarse dentro de las 24 horas siguientes, en el horario que determinen el árbitro y los comisarios de la Liga MX. En caso de que la suspensión ocurra cuando resten siete minutos o menos, el cuerpo arbitral tiene la facultad de dar por concluido el partido de forma oficial.

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En el momento en el que se detuvo el partido, los Diablos Rojos ganaban 5-1 ante los Rojinegros, en un partido donde las inclemencias climáticas y la superioridad del equipo escarlata fueron evidentes desde los primeros minutos.

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