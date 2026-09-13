Nathaniel Méndez-Laing enfrentará un juicio por agresión física en Inglaterra

El exseleccionado de Guatemala negó la acusación en su contra.

Nathaniel Méndez-Laing, en problemas con la justicia | @mendezlaing11

Nathaniel Méndez-Laing, futbolista del MK Dons y exfutbolista de la Selección de Guatemala, enfrenta un proceso judicial en Inglaterra después de ser acusado de una presunta agresión contra su esposa, Saira Méndez-Laing. El jugador de 34 años compareció ante el Tribunal de Magistrados de Cannock y negó el cargo presentado en su contra, por lo que el caso continuará hasta un juicio previsto para enero.

Según lo expuesto ante el tribunal, el incidente habría ocurrido en junio en la vivienda que ambos comparten en Shenstone, Staffordshire. La acusación sostiene que Saira Méndez-Laing habría recibido varios golpes en la cabeza y sufrido una lesión en un brazo después de una discusión relacionada con un teléfono. Méndez-Laing rechaza haber cometido una agresión física.

El juez de distrito Joseph O’Connor concedió al futbolista la libertad bajo fianza sujeta a condiciones, mientras continúa el procedimiento. Los cargos habían sido autorizados previamente por la Fiscalía de la Corona británica (CPS) y Méndez-Laing deberá volver a comparecer ante la justicia en enero, cuando está programado el juicio. Por su parte, el MK Dons indicó que no realizará comentarios mientras el proceso judicial permanezca abierto.

El paso de Méndez-Laing por la Selección de Guatemala

Nathaniel Méndez-Laing formó parte de la Selección de Guatemala hasta el año pasado, después de haber elegido representar a la Azul y Blanco gracias a sus raíces familiares por parte materna. El atacante participó en la Copa Oro 2023 y posteriormente disputó encuentros de las Eliminatorias y de la Liga de Naciones de Concacaf, aunque no consiguió marcar goles con el combinado nacional.

Sin embargo, Méndez-Laing dejó de entrar en las convocatorias de Luis Fernando Tena durante el último año y desde entonces se ha mantenido alejado de la Selección de Guatemala. A sus 34 años y después de un prolongado período fuera de los llamados del entrenador mexicano, su regreso a la Azul y Blanco parece cada vez más complicado. Actualmente, el atacante continúa su carrera en Inglaterra como futbolista del MK Dons.

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