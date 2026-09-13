Posibles alineaciones de América de Cali vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay DImayor 2026-II
Publicado por Sebastian Vallejo
El ‘Escarlata’ busca estirar su racha positiva en el campeonato liguero ante un rival de preocupante actualidad.
Va culminándose la fecha 10 de la Liga BetPlay. Llega un duelo de caras opuestas en la moneda: América de Cali, el flamante líder con amplitud en el torneo, recibirá al Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero. El juego se llevará a cabo a puerta cerrada por dictamen de la Dimayor.
Los ‘Escarlatas’ vienen de pasear al Deportivo Pereira en los octavos de final. Del otro lado, los ‘Volcánicos’ fueron humillados a manos de Independiente Medellín en la misma instancia del certamen alterno. Esto es todo lo que debe saber rumbo al juego este lunes 14 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. (hora COL).
Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT: David González.
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Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Santiago Jiménez, Enrique Serja, Nicolás Gil, Mateo Garavito; Hárrinson Mancilla, Franco Leys, Diego Chávez; Matías Pisano, Mayer Gil y Jonathan Perlaza. DT: René Rosero.
¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, válido por la fecha 10, tendrá su pitazo inicial este lunes a las 8:00 p.m. (hora COL) en el Pascual Guerrero. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.
Últimos partidos de América de Cali
- 09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Octavos de final (Copa).
- 05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali | Amistoso.
- 03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Fecha 9.
- 29.08.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali | Fecha 8.
- 26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior | Fecha 7.
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Últimos partidos del Deportivo Pasto
- 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín | Octavos de final (Copa).
- 05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 9.
- 31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira | Fecha 8.
- 27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto | Fecha 7.
- 23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros | Fecha 6.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Wilmar Montaño (Cundinamarca).
- Asistente 1: Mary Blanco (Boyacá).
- Asistente 2: Diego Ospina (Quindío).
- Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Valle).
- VAR: Ricardo García (Santander).
- AVAR: Juan Holguín (Bogotá).