Posibles alineaciones de América de Cali vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay DImayor 2026-II

El ‘Escarlata’ busca estirar su racha positiva en el campeonato liguero ante un rival de preocupante actualidad.

América de Cali vs Pasto: posibles nóminas | Claro Sports

Va culminándose la fecha 10 de la Liga BetPlay. Llega un duelo de caras opuestas en la moneda: América de Cali, el flamante líder con amplitud en el torneo, recibirá al Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero. El juego se llevará a cabo a puerta cerrada por dictamen de la Dimayor.

Los ‘Escarlatas’ vienen de pasear al Deportivo Pereira en los octavos de final. Del otro lado, los ‘Volcánicos’ fueron humillados a manos de Independiente Medellín en la misma instancia del certamen alterno. Esto es todo lo que debe saber rumbo al juego este lunes 14 de septiembre a partir de las 8:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT: David González.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Éderson Cabezas; Santiago Jiménez, Enrique Serja, Nicolás Gil, Mateo Garavito; Hárrinson Mancilla, Franco Leys, Diego Chávez; Matías Pisano, Mayer Gil y Jonathan Perlaza. DT: René Rosero.

¿Cómo y dónde ver a América de Cali vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 10, tendrá su pitazo inicial este lunes a las 8:00 p.m. (hora COL) en el Pascual Guerrero. Win+ Fútbol transmitirá el compromiso, así como Win Play vía streaming. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos de América de Cali

09.09.2026 | América de Cali 4-1 Deportivo Pereira | Octavos de final (Copa).

05.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 América de Cali | Amistoso.

03.09.2026 | América de Cali 3-0 Alianza | Fecha 9.

29.08.2026 | Jaguares de Córdoba 2-2 América de Cali | Fecha 8.

26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior | Fecha 7.

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Últimos partidos del Deportivo Pasto

09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín | Octavos de final (Copa).

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto | Fecha 9.

31.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Deportivo Pereira | Fecha 8.

27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto | Fecha 7.

23.08.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Llaneros | Fecha 6.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Wilmar Montaño (Cundinamarca).

Wilmar Montaño (Cundinamarca). Asistente 1: Mary Blanco (Boyacá).

Mary Blanco (Boyacá). Asistente 2: Diego Ospina (Quindío).

Diego Ospina (Quindío). Cuarto árbitro: Carlos Betancur (Valle).

Carlos Betancur (Valle). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Juan Holguín (Bogotá).

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