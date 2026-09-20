Matías Almeyda celebra la victoria de Monterrey ante Cruz Azul: “Este es el camino”

Monterrey venció con la mínima a Cruz Azul en el Gigante de Acero, un triunfo que dejó al equipo con 13 puntos tras la jornada 9 del Apertura 2026

Matías Almeyda no solo celebró la victoria de Monterrey frente a Cruz Azul este sábado 19 de septiembre, sino también la identidad que por fin mostraron los Rayados en el Gigante de Acero, tras sumar tres puntos que dejaron al equipo con hambre de más después de las primeras nueve jornadas del Apertura 2026.

El técnico argentino se sentó frente a los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde se mostró feliz por la sangre que ha mostrado su equipo, pese a que todavía falta un largo camino antes de pensar siquiera en la Liguilla.

“La verdad que fue un buen partido. El primer tiempo fue muy bueno y el segundo se hizo un poquito más parejo, pero fue bueno ganar. Siempre nos da felicidad. Este equipo viene haciendo buenos partidos. Ha jugado muy buenos partidos y le valoro la intención, las ganas y la identidad. Tiene identidad y puede salir a veces bien, regular o no tan bien, pero tiene una identidad. Nuestra afición creo que se da cuenta del esfuerzo que hace cada jugador y eso es lindo. Creo que este es el camino. Hay que seguir”, declaró Matías Almeyda.

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Monterrey llegó a 13 puntos tras el triunfo en casa, suficiente para meterse en la zona de clasificación y quedarse a dos unidades de un Cruz Azul que parece atravesar un bache futbolístico.

“Muchas veces los jugadores pasan por momentos buenos y momentos normales, y está en nosotros poder transmitirles tranquilidad y darles algún tipo de herramienta, pero ellos lo tienen. Cuando uno exige es porque los ve todos los días y nos damos cuenta hasta dónde pueden llegar”, indicó el técnico de Monterrey tras el final del partido.

El técnico argentino tampoco quiso echar las campanas al vuelo, pues entiende que el triunfo se debe analizar con cabeza fría. Sin embargo, esta vez podrá dormir tranquilo después de una victoria que refuerza la confianza en el camino que ha tomado su equipo.

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“Siempre que ganamos me quedo contento. Después, lo demás lo analizo más frío: los partidos, los veo y los vuelvo a ver. Tengo opiniones de lo que ya pasó, pero lo analizo bien y por eso me da confianza decir que van bien. El triunfo no me tapa. No me quedo solamente con el triunfo. Voy con el triunfo y voy a ver qué puntos tenemos que seguir mejorando”, sentenció.

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