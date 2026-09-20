¡Héroe colombiano! Miguel Borja evita la derrota del América en el Clásico Nacional con doblete ante Chivas

El delantero sudamericano consiguió la mejor anotación en lo que va del Apertura 2026 con un golazo de chilena en el Estadio Azteca

Miguel Borja fue ovacionado en el Estadio Azteca | Alejandra Suárez/Imago7

El América mantuvo el orgullo en casa. Las Águilas volvieron a mostrar carácter en el Estadio Azteca, luego de rescatar un milagroso empate de 2-2 con Chivas como local, en duelo correspondientes a la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, teniendo a Miguel Borja como su héroe con un par de anotaciones, incluido un golazo de chilena.

El partido comenzó con el Rebaño Sagrado lanzado al frente con algunas acciones por los costados y poniendo en aprietos a la defensa americanista. Roberto Alvarado y Bryan González fueron los hombres clave de Gabriel Milito, ya que fueron un dolor de cabeza para los rivales.

La insistencia tuvo su recompensa en la primera mitad. Al minuto 32 Daniel Aguirre desbordó por el costado de la derecha y mandó un centro a segundo poste, donde llegó el Cotorro González para rematar de cabeza sin marca alguna y abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

Pese a tener la ventaja en el marcador, las Chivas no bajaron los brazos y mantuvieron la idea de ser ofensivos para ampliar la ventaja e irse al descanso con mayor comodidad. El estilo de juego del Guadalajara se vio reflejado en la segunda anotación de los rojiblancos.

El conjunto tapatío tocó el balón desde su propio campo y lo llevó al frente para mandar un nuevo servicio diagonal para seguir generando daño a Las Águilas. En área remató de cabeza Santiago Sandoval y pese a la gran atajada de Rodolfo Cota, Ricardo Marín llegó desde atrás para empujar el balón al fondo de las redes al 47′, en el tiempo agregado de la primera mitad.

En el complemento el Guadalajara cedió terreno y la posesión de la pelota, la cual fue su mayor fortaleza en los primeros 45 minutos del compromiso. Algo que no dudó en aprovechar el conjunto Azulcrema, que comenzó a dar algunos avisos, solo que a los pupilos de Guillermo Almada les hizo falta contundencia.

Es por ello que el estratega uruguayo decidió hacer algunas modificaciones en la cancha y en ofensiva. Le dio descanso a Alejandro Zendejas al 52′, quien salió molesto por la decisión de su entrenador. Más tarde, al 66′, Raphael Veiga abandonó el campo en medio de un gran abucheo para darle su lugar a Miguel Borja.

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El delantero colombiano cayó como anillo al dedo a Coapa. Tan solo cinco minutos después consiguió la mejor anotación en lo que va del Apertura 2026, luego de poner el 2-1 parcial al minuto 71 con una chilena que dejó asombrado a miles de aficionados presentes en el Estadio Azteca.

¡G O L A Z O, pero que G O L A Z O! 🔥🤯



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Tres minutos después (74′) Borja consiguió el doblete. Después de un centro al área, Henry Martín bajó el esférico en el manchón de penalti, pero la pelota le quedó atrás, por lo que no pudo sacar el disparo y decidió asistir a Miguel, quien llegó desde atrás para empujar el balón al fondo de las redes con un toque suave.

Las Chivas cedieron terreno y dejaron vivir al América, que vino de atrás para recuperarse de dos goles de desventaja y conseguir un milagroso empate. Con este resultado igualado, Las Águilas evitaron perder un segundo Clásico de manera consecutiva, luego de caer ante Cruz Azul en esta misma cancha.

Con este resultado, el Guadalajara y el conjunto Azulcrema se mantienen en la pelea por la cima de la tabla general, ya que son segundo y tercero de la clasificación respectivamente. El Rebaño cuenta con 18 unidades y los de Coapa 17 puntos, ambos por detrás del Toluca.

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