Max Holloway busca renacer ante McGregor, tras una racha que preocupa en UFC

Max Holloway enfrenta a Conor McGregor en UFC 329 con una racha reciente que contrasta con su trayectoria como excampeón de la UFC

Max Holloway llega en crisis a UFC 329. Foto Instagram: @blessedmma

Max Holloway llegará a UFC 329 con el objetivo de recuperar terreno dentro del octágono, pero sus números recientes muestran un momento complicado en su carrera. El peleador estadounidense acumula solo una victoria en sus últimas cuatro apariciones durante los últimos dos años, una racha distinta a la que lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la división pluma.

El rival de Conor McGregor afrontará una pelea importante para definir su futuro dentro de la UFC. Holloway, excampeón de peso pluma y uno de los peleadores con mayor trayectoria en la compañía, buscará reencontrarse con el triunfo ante un McGregor que también vuelve al octágono después de un largo periodo de ausencia. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR