Gala Montes rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos y La Malinche

La cantante fijó su postura después de abandonar el reality y conocer que su participación en Malinche quedaba aplazada indefinidamente

Expuso diferencias económicas con la producción de Malinche | @GalaMontes2

Gala Montes decidió contar su versión después de una semana marcada por dos movimientos en su carrera: su salida voluntaria de La Casa de los Famosos México 2026 y la suspensión indefinida de su participación en Malinche, el musical de Nacho Cano. La actriz y cantante publicó un mensaje en redes sociales en el que explicó las razones que la llevaron a entrar al reality y cuestionó las condiciones bajo las cuales trabajó en la puesta en escena.

La mexicana sostuvo que su decisión estuvo relacionada con la necesidad de generar ingresos y buscar estabilidad económica y personal, además de defender el valor de su trabajo dentro del espectáculo. Su postura llegó después de que la producción de Malinche comunicara que su participación quedaba pospuesta sin una nueva fecha, aunque dejó abierta la posibilidad de colaborar nuevamente con ella en el futuro.

Gala Montes habla sobre su salida de La Malinche: “Tengo derecho a priorizar mi estabilidad”

En su comunicado, Gala Montes agradeció a Nacho Cano por haberle abierto las puertas del proyecto, pero al mismo tiempo aseguró que durante su relación con la producción existieron diferencias relacionadas con la remuneración que recibía por su trabajo, tiempo e imagen. La intérprete afirmó que no consideraba justo lo que se le estaba pagando y vinculó directamente esa situación con su determinación de aceptar la propuesta para entrar nuevamente a La Casa de los Famosos México.

“Tengo derecho a priorizar mi estabilidad económica y personal”, expresó Montes al explicar su decisión. La actriz señaló que ingresar al reality representaba una oportunidad para generar ingresos y rechazó que su intención hubiera sido abandonar de manera irresponsable sus compromisos con Malinche. Su argumento central fue que buscaba encontrar un equilibrio entre las oportunidades laborales disponibles y la compensación que consideraba adecuada por su trabajo.

Montes también reveló que planteó retrasar su incorporación formal al musical y ofreció participar sin cobrar en funciones previstas entre el 8 y el 11 de octubre, dependiendo del acuerdo al que pudiera llegar con la producción. Según su versión, existía disposición para encontrar una alternativa que permitiera mantener el proyecto en marcha mientras ella participaba en el programa de televisión.

La actriz mostró además su desacuerdo con la forma en la que se comunicó públicamente la suspensión de su participación. Montes aseguró que esperaba que cualquier decisión y el mensaje correspondiente fueran definidos de manera conjunta, por lo que consideró que la situación no reflejó el diálogo que, desde su perspectiva, había mantenido con el equipo del espectáculo. También defendió la aportación que realizó durante su etapa vinculada a la obra y aseguró que había aprendido a establecer límites profesionales.

¿Qué pasó con Gala Montes, La Casa de los Famosos México y la obra La Malinche?

La sucesión de acontecimientos comenzó con el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 2026 como competidora de la cuarta temporada. Su estancia, sin embargo, terminó en menos de dos días. La producción anunció el martes 8 de septiembre que la actriz había decidido abandonar voluntariamente el programa, sin revelar públicamente una causa específica para su salida. Horas después, Montes reapareció en sus redes sociales, aseguró que se encontraba bien y adelantó que posteriormente hablaría con mayor detalle sobre lo sucedido.

MÁS INFORMACIÓN: La Casa de los Famosos México anuncia que tendrá un nuevo habitante tras la salida de Aldo Rendón

Casi al mismo tiempo, Malinche El Musical informó que la participación de Gala quedaba pospuesta de manera indefinida. El comunicado agradeció su tiempo, entusiasmo y profesionalismo durante la primera etapa de colaboración y señaló que las puertas permanecerían abiertas para posibles proyectos posteriores. La producción no estableció públicamente una relación directa entre la salida del reality y su determinación sobre el musical.

La decisión modificó los planes que se habían presentado semanas antes. Gala Montes tenía previsto asumir el papel protagónico de Malinche a partir del 22 de septiembre, después de haber participado previamente en funciones especiales de la producción. Su colaboración con Nacho Cano se había fortalecido desde 2025 y la actriz había hablado públicamente sobre la oportunidad de encabezar el montaje en México.

Con su mensaje, Montes puso el foco de la discusión en las condiciones económicas de su participación y en su derecho a decidir qué proyectos priorizar. Por ahora, su etapa dentro de La Casa de los Famosos México terminó de manera oficial, mientras que su relación con Malinche permanece suspendida sin fecha de regreso. La producción teatral no ha anunciado quién asumirá el papel que estaba contemplado para la actriz ni si existe una nueva fecha para retomar la colaboración.

Te puede interesar: