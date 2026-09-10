Monterrey presume plantel completo antes del Clásico Regio; Almeyda prepara su primer duelo ante Tigres

Con Almeyda al frente, Rayados toma la foto oficial. Foto X: @Rayados

Los Rayados dejaron atrás la derrota en la final de la Leagues Cup ante Toluca y comenzaron a cambiar el enfoque rumbo al Clásico Regio. Antes de recibir a Tigres, Monterrey realizó la fotografía oficial del Apertura 2026, con Matías Almeyda como uno de los protagonistas de la nueva imagen albiazul.

El Gigante de Acero fue el escenario elegido para una jornada de trabajo durante la tarde del miércoles. Primero, jugadores y cuerpo técnico participaron en la sesión fotográfica oficial del torneo y posteriormente realizaron el entrenamiento de preparación para la edición 143 del Clásico Regio.

La imagen también sirvió para presentar formalmente la nueva etapa de Rayados en el Apertura 2026, con Almeyda al frente de una plantilla que tuvo modificaciones importantes durante los últimos meses.

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Los refuerzos de Monterrey aparecen en la foto oficial

Además de Matías Almeyda, entre las novedades de la fotografía oficial estuvieron algunos de los refuerzos que llegaron para fortalecer al Monterrey durante el Apertura 2026. Hugo Cuypers, Diego Rossi y Orbelín Pineda formaron parte de la nueva postal albiazul, junto con algunos de los juveniles que han recibido oportunidades dentro del primer equipo.

Entre ellos destacó Aldo Patricio De Nigris, quien comienza a ganar protagonismo después de surgir de las fuerzas básicas del club.

Rayados ha utilizado en los últimos torneos tanto el Gigante de Acero como las instalaciones de El Barrial para realizar sus fotografías oficiales, aunque esta vez el escenario tuvo un significado especial por la cercanía del partido más esperado de la ciudad.

Un mismo escudo. Un mismo orgullo.💙 EL MONTERREY NOS UNE #EnLaVidaYEnLaCancha.🇫🇮



La Foto Oficial 📸 del Club de Futbol Monterrey #Apertura2026. pic.twitter.com/KYiMKxcc0T — Rayados (@Rayados) September 10, 2026

Monterrey está completo para enfrentar a Tigres

La mejor noticia para Matías Almeyda llegó después de la fotografía. Monterrey cuenta por ahora con plantel completo para disputar el Clásico Regio 143, al no registrar jugadores lesionados ni suspendidos para recibir a Tigres.

Esto permitirá al entrenador argentino preparar el encuentro con prácticamente todas sus alternativas disponibles y definir su alineación sin estar condicionado por ausencias.

Además, Almeyda disputará su primer Clásico Regio desde que asumió la dirección técnica de Rayados.

Rayados busca terminar su mala racha ante Tigres

El partido representa una oportunidad para que Monterrey ponga fin a dos rachas negativas.

En la Liga MX, los albiazules necesitan recuperarse después de caer de manera consecutiva ante León y Atlético de San Luis, resultados que frenaron su avance en el Apertura 2026.

Sin embargo, existe otra deuda relacionada con el orgullo de la ciudad. Rayados no derrota a Tigres desde el Apertura 2024, cuando se impuso 4-2 en el Gigante de Acero. Desde entonces, acumula tres Clásicos Regios sin victoria, con dos derrotas y un empate.

Ahora Almeyda tendrá su primera oportunidad de cambiar esa historia desde el banquillo regiomontano. Después de perder la final de la Leagues Cup, Monterrey volvió a casa, presentó la imagen oficial de su nuevo proyecto y comenzó a preparar el partido que puede modificar rápidamente el ánimo del equipo.

La fotografía ya está tomada. Ahora Rayados buscará que la primera gran postal de la era Almeyda en el Clásico Regio sea una victoria frente a Tigres.

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