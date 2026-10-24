León vs Toluca en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Toluca aparece como favorito para llevarse los tres puntos en su visita a León, de acuerdo con los momios de Caliente.mx consultados este sábado 24 de octubre. A pesar de la racha sin victorias del conjunto escarlata, las cuotas le conceden ventaja sobre los Esmeraldas para este enfrentamiento.

Los momios para el resultado final en tiempo regular son:

Victoria de León: +250

Empate: +280

Victoria de Toluca: -105

El pronóstico de las apuestas favorece a los Diablos Rojos, aunque León cuenta con la localía y llega después de vencer a Tigres. Además, una victoria permitiría a los Esmeraldas superar a Toluca en la clasificación general, por lo que ambos equipos tienen razones para buscar los tres puntos.

Antecedentes León vs Toluca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Toluca domina los antecedentes recientes contra León, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos de Liga MX. Los Diablos Rojos no pierden frente a los Esmeraldas en el campeonato mexicano desde el Apertura 2023, cuando la Fiera se impuso 1-0 en el Estadio León.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga MX:

Clausura 2026: Toluca 4-1 León.

Toluca 4-1 León. Apertura 2025: León 2-4 Toluca.

León 2-4 Toluca. Clausura 2025: León 3-3 Toluca.

León 3-3 Toluca. Apertura 2024: Toluca 2-2 León.

Toluca 2-2 León. Clausura 2024: Toluca 4-1 León.

Durante estos cinco compromisos, Toluca anotó 17 goles y León consiguió ocho, una diferencia que refleja el dominio ofensivo del conjunto mexiquense. Sin embargo, los Esmeraldas buscarán aprovechar la racha de cinco partidos sin victoria que atraviesa el equipo de Mohamed para terminar con esa tendencia.

Alineaciones León vs Toluca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Los entrenadores Javier Gandolfi y Antonio Mohamed preparan sus equipos para el enfrentamiento en el Nou Camp. Estos son los posibles titulares, de ambos conjuntos:

León : Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas; Rodrigo Echeverría; Edgar Guerra, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Ismael Díaz; Alfonso Alvarado. DT: Javier Gandolfi.

Toluca: Luis García; Diego Barbosa, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Paulinho. DT: Antonio Mohamed.

¿A qué hora juega León vs Toluca y dónde ver hoy 24 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?

León y Toluca se enfrentarán este sábado 24 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León. El partido corresponde a la jornada 14 del Apertura 2026 y podrá seguirse en territorio mexicano mediante FOX One, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de los encuentros de local de la Fiera.

¡DUELO DE LIGUILLA EN EL BAJÍO!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del León vs Toluca de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX! Este sábado 24 de octubre, el Estadio León recibe un enfrentamiento entre dos equipos que buscan mantenerse en los puestos de clasificación a la Liguilla. La Fiera intentará aprovechar su condición de local, mientras que los Diablos Rojos necesitan reencontrarse con la victoria.

León llega al encuentro en la quinta posición de la tabla general con 21 puntos, apenas uno menos que Toluca, que ocupa el cuarto lugar con 22 unidades. Los Esmeraldas vienen de derrotar 2-0 a Tigres en el Estadio Universitario, mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed acumulan cinco partidos consecutivos sin ganar, con tres empates y dos derrotas.

¡No te pierdas ningún detalle del León vs Toluca! Sigue en Claro Sports la cobertura EN VIVO, con las alineaciones, las jugadas más importantes, los goles, las decisiones arbitrales y el resultado del encuentro. Aquí encontrarás toda la información del compromiso que abre la actividad sabatina de la jornada 14 del fútbol mexicano.

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