¡Fiesta celeste! Cruz Azul entrena en Ciudad Cooperativa y revive sus raíces previo al partido contra Querétaro

La Máquina realizó una práctica en el Estadio Refundación, donde cientos de aficionados acompañaron al equipo de Joel Huiqui antes de visitar a los Gallos Blancos

Cruz Azul entrena ante su afición en Ciudad Cooperativa. | @CruzAzul

Cruz Azul regresó al lugar donde comenzó su historia. Este sábado 24 de octubre, la Máquina realizó un entrenamiento en el Estadio Refundación de Ciudad Cooperativa Hidalgo, donde los aficionados se dieron cita para acompañar al primer equipo antes de su compromiso contra Querétaro, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026.

La práctica comenzó a las 11:00 horas, en medio de porras y cánticos de los seguidores que llenaron las gradas. Los futbolistas celestes recibieron muestras de apoyo durante una jornada que permitió a la comunidad hidalguense reencontrarse con el equipo que nació en esta localidad.

Bajo las órdenes de Joel Huiqui, los jugadores realizaron ejercicios de recuperación y activación física, como parte de la preparación para el partido de este domingo. La sesión también representó una oportunidad para que los aficionados observaran de cerca al plantel, antes de su traslado a Querétaro.

Cruz Azul fortalece el vínculo con sus raíces en Ciudad Cooperativa

Esta es la segunda ocasión que Cruz Azul organizó un entrenamiento de este tipo en Ciudad Cooperativa, con el objetivo de acercar al primer equipo a sus seguidores y mantener el vínculo con la comunidad que forma parte de su historia.

Durante la práctica, los alumnos de las escuelas Cruz Azul tuvieron un lugar especial como invitados del club. Los niños presenciaron las actividades de los futbolistas y compartieron una jornada con los integrantes del equipo al que apoyan, en un escenario que forma parte de la identidad de la institución.

La actividad concluyó con la fotografía del recuerdo, en la que los futbolistas y el cuerpo técnico posaron sobre la cancha del Estadio Refundación, con los aficionados como parte del escenario. La imagen quedó como testimonio de una visita en la que los seguidores ocuparon un lugar central.

¡Entrenamos en el Estadio Refundación! 💙🚂⚽️ https://t.co/emSo7gWuNi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 24, 2026

La Máquina se alista para visitar a Querétaro en la jornada 14 del Apertura 2026

Después de su visita a Ciudad Cooperativa, Cruz Azul se reporta listo para enfrentar a Querétaro este domingo 25 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio La Corregidora. El partido corresponde a la jornada 14 de la Liga MX y tendrá transmisión por FOX One en México.

La Máquina llega a este compromiso en el tercer lugar de la clasificación, con 23 puntos, después de superar 2-1 a Pachuca en la jornada anterior. Previamente, el equipo de Joel Huiqui había derrotado 5-0 a FC Juárez, por lo que buscará su tercera victoria consecutiva.

El conjunto cementero también cuenta con un antecedente a su favor en territorio queretano. Cruz Azul acumula cinco visitas consecutivas sin perder en La Corregidora, con tres victorias y dos empates desde su última derrota en agosto de 2020, de acuerdo con la información oficial del club.

Así, los celestes cerraron su visita a Ciudad Cooperativa con una jornada de acercamiento a sus seguidores, antes de retomar la competencia en el Apertura 2026. El siguiente objetivo será sumar otros tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liga MX.