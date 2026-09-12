Rodrigo González le da a México una medalla de bronce en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco

El arquero mexicano venció por apenas un punto al colombiano Pablo Gómez para subir al podio en Saltillo y darle otra medalla al país

Bronce para México con Rodrigo González | Claro Sports

Rodrigo González consiguió una medalla para México en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026. El arquero mexicano superó 148-147 al colombiano Pablo Gómez en el duelo por el tercer lugar de la modalidad de arco compuesto varonil.

La definición estuvo marcada por la diferencia mínima entre ambos competidores. González logró mantener la precisión durante el enfrentamiento y terminó inclinando la balanza a su favor para subir al podio ante el público que se dio cita en la competencia.

El mexicano y el colombiano habían llegado a esta instancia después de protagonizar actuaciones destacadas en los cuartos de final. Los dos consiguieron avanzar en esa ronda, pero posteriormente quedaron fuera de la pelea por el campeonato durante las semifinales.

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Con el oro y la plata fuera de su alcance, González y Gómez se encontraron en una última batalla por completar el podio. La presión aumentó conforme avanzaron las flechas, pues cualquier diferencia podía definir quién se quedaría con el tercer puesto.

Rodrigo González se impone por un punto

El duelo terminó con una diferencia de apenas una unidad. González sumó 148 puntos frente a los 147 de Gómez, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce y convertirse en uno de los protagonistas de la jornada en Saltillo.

La definición mantuvo la atención del público hasta el cierre. El arquero mexicano consiguió sostener su puntuación y evitó que el colombiano pudiera darle la vuelta al enfrentamiento en los últimos disparos.

La competencia por el título terminó con Nico Werner como campeón, luego de imponerse 148-147 a Mathias Fullerton en una definición que también se resolvió por apenas un punto. El representante europeo consiguió así quedarse con la medalla de oro, mientras Fullerton tuvo que conformarse con la plata.

De esta manera, la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026 terminó con Werner en lo más alto del podio, Fullerton con la plata y González con el bronce, después de una jornada en la que las dos definiciones de medalla se resolvieron por una diferencia mínima.

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