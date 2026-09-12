¡Santiago Giménez se estrena como goleador con el Porto! Anota de penalti en el triunfo sobre Casa Pia

El mexicano ingresó al minuto 61, provocó un penalti y convirtió el 4-1 de los Dragones, con lo que llega a 100 goles en su carrera y rompe una racha de 354 días sin marcar

Santiago Gimenez anota en el triunfo del Porto. | Reuters

Santiago Giménez marcó su primer gol con el Porto en el triunfo 4-1 sobre Casa Pia, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Portugal 2026-27. El delantero mexicano ingresó al minuto 61 y cerró el marcador desde el punto de penalti, en un encuentro en el que los Dragones tuvieron que remontar después de comenzar abajo. Con esta anotación, Santi llega a 100 goles en su carrera y rompe una racha de 354 días sin marcar.

Casa Pia tomó la ventaja al minuto 42. Pablo Rosario cometió una falta dentro del área sobre Selvi Clua y el árbitro señaló penalti. Henrique Araújo ejecutó el cobro con la pierna derecha y puso el 1-0 para el conjunto local.

Porto encontró respuesta antes del descanso. En el tiempo agregado de la primera parte, André Silva aprovechó una acción posterior a un tiro de esquina y, tras una asistencia de Pablo Rosario, marcó el 1-1 desde cerca de la portería. Con ese resultado terminó el primer tiempo.

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La remontada se concretó al minuto 59. Gabri Veiga cobró un tiro de esquina y Jakub Kiwior conectó de cabeza para colocar el 2-1. Dos minutos después, el cuerpo técnico del Porto hizo dos modificaciones: Santiago Giménez sustituyó a André Silva y Borja Sainz ocupó el lugar de William Gomes.

El impacto de los cambios apareció cuatro minutos después. Borja Sainz marcó el tercer gol del Porto al 65′, con un remate desde el centro del área. A partir de ese momento, el conjunto visitante administró la diferencia y mantuvo el control del marcador ante un Casa Pia que intentó recortar la distancia.

Santiago Giménez marca su primer gol con el Porto

La oportunidad para Giménez apareció en el cierre del encuentro. Al minuto 89, Ivan Mandic cometió una falta sobre el delantero mexicano dentro del área, por lo que el árbitro señaló penalti a favor del Porto. El propio Santiago tomó el balón para ejecutar la pena máxima.

Al minuto 90, el atacante remató con la pierna izquierda al centro de la portería y estableció el 4-1 definitivo. De esta forma, Giménez consiguió su primera anotación con la camiseta del Porto después de ingresar como suplente en su segunda aparición liguera con el club.

¡BEBOTEEEEEE! ¡GOOOOOL DE SANTI GIMENEZ!⚽️🇲🇽



El mexicano se estrena como goleador del Porto, al mandar la pelota al fondo desde los 11 pasos pic.twitter.com/MaSiaMnur7 — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

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El tanto representa otro paso en la etapa del mexicano en Portugal. Giménez había debutado en la Primeira Liga el 4 de septiembre frente al Moreirense, partido en el que disputó los minutos finales del triunfo 2-1 del Porto.

Con el triunfo sobre Casa Pia, Porto llega a seis victorias en seis jornadas y alcanza 18 puntos, después de haber vencido previamente a Alverca, Rio Ave, Arouca, Académico de Viseu y Moreirense. Antes de esta fecha, los Dragones ocupaban el liderato con cinco triunfos, mientras Casa Pia llegaba con un punto y en el último puesto.

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