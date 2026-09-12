Santa Fe vs Deportes Tolima, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

El ‘Cardenal’, previo a su duelo de vuelta ante Vasco Da Gama, se citará con los ‘Pijaos’ en El Campín.

Santa Fe vs Deportes Tolima, en vivo | Claro Sports

Se cumple la fecha 10 con un partidazo de viernes en la noche. El hincha de Santa Fe vuelve por Liga a encontrarse con su equipo tras una fecha de sanción, ahora de cara a un duelo de suma importancia ante Deportes Tolima. Dos equipos llamados a ser protagonistas en el rentado doméstico.

El ‘Cardenal’ palpita este juego en el medio de su llave ante Vasco Da Gama en Sudamericana. Seguro se tomará reservas, aunque no puede descuidar la Liga por nada del mundo. Del otro lado, el cuadro de Sebastián Oliveros ha levantado con resultados positivos que lo ponen en zona de clasificación.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs Tolima y dónde ver en vivo hoy 11 de septiembre de 2026?

Este duelo, que se llevará a cabo en El Campín, tendrá su pitazo inicial sobre las 8:30 de la noche (hora COL) con el arbitraje de Carlos Ortega. Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el compromiso.

Alineaciones Santa Fe vs Tolima: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026 II

Así forma Santa Fe: Wéimar Asprilla; Mateo Puerta, Iván Scarpetta, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Alexis Zapata; Luis Palacios, Nahuel Bustos y Maximiliano Lovera. D.T.: Pablo Repetto.

Así forma Tolima: Neto Volpi; Juan Mera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Hómer Martínez, Sebastián Guzmán, Kelvin Flórez; Luis Sánchez, Edwar López y Adrián Parra. D.T.: Sebastián Oliveros.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Es un duelo muy parejo en todo sentido. Santa Fe va algo colgado en la tabla de posiciones; la doble competencia llevó a que se exija al máximo, pero viene dejando puntos en el camino que podrían costar mucho de cara al remate. Aunque las miradas se centran en la vuelta de cuartos ante Vasco Da Gama, el ‘Cardenal’ está llamado a arañar la victoria ante un rival encarrilado.

Tolima no va nada mal. A pesar de la discordia con Sebastián Oliveros, el ‘Pijao’ va como escolta de América y con posibilidades de recortarle terreno. Salvo una catástrofe, todo indica que estará en los cuadrangulares.

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