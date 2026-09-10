Posibles alineaciones de Santa Fe vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El Cardenal debe dosificar esfuerzos de cara a la Copa Sudamericana y recibe a un Pijao que viene haciendo buena campaña.
Con la jornada 10 en curso, ya se puede decir que se ha sobrepasado la mitad de la primera fase en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Es momento para que Santa Fe y Deportes Tolima midan fuerzas. El Cardenal debe dosificar esfuerzos por su participación en Copa Sudamericana y recibe a un Pijao que viene peleando en la parte alta del campeonato.
Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Santa Fe: Wéibmar Asprilla; Mateo Puerta, Iván Scarpeta, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos; Émerson Rodríguez, Franco Fagúndez y Maximiliano Lovera. D.T.: Pablo Repetto.
Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Juan Mera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Hómer Martínez, Sebatián Guzmán, Luis Sánchez; Éduar López, Adrián Parra y Kelvin Flórez. D.T.: Sebastián Oliveros.
MÁS INFORMACIÓN: Yilmar Velásquez aclara su situación en Santa Fe: “He sido apartado por desacuerdos con el técnico”
¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El duelo se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este viernes a las 8:30 p.m. Si bien no se ha confirmado lo relativo a la transmisión de televisión, es muy probable que solamente se pueda ver por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Lo que sí es seguro es que estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Santa Fe
- 08.09.2026 | Santa Fe 0-0 Vasco da Gama.
- 05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza.
- 02.09.2026 | Santa Fe 3-2 Millonarios.
- 29.08.2026 | Junior 1-1 Santa Fe.
- 26.08.2026 | River Plate (7) 1-1 (8) Santa Fe.
Últimos cinco partidos de Deportes Tolima
MÁS INFORMACIÓN: Oficial: Mayer Candelo vuelve a Millonarios y será asistente técnico de Alberto Gamero
- 07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima.
- 31.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Cúcuta Deportivo.
- 25.08.2026 | Independiente del Valle 3-1 Deportes Tolima.
- 22.08.2026 | Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga.
- 18.08.2026 | Deportes Tolima 0-1 Independiente del Valle.