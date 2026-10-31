Llaneros vs Junior, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

Llaneros y Junior se enfrentan hoy 31 de octubre a las 6:00 p.m. por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II. Sigue el minuto a minuto acá.

Llaneros vs Junior en vivo por la Liga BetPlay | Claro Sports

Las emociones del fútbol colombiano no paran y este sábado 31 de octubre, día de Halloween, la Liga BetPlay 2026-II ofrece un partido entre Llaneros y Junior de Barranquilla, correspondiente a la fecha 17 del certamen. Los de Villavicencio tienen la obligación de ganar para seguir con alguna posibilidad de clasificación, mientras que el ‘tiburón’ debe ir pensando desde ya en el 2027.

¿A qué hora juega Llaneros vs Junior y dónde ver en vivo hoy 31 de octubre de 2026?

El partido entre el conjunto villavicense y el barranquillero, que es por la jornada 17 del torneo finalización y que se disputa en el Bello Horizonte, da inicio a las 6:00 p.m. según el cronograma de la Dimayor. Usted puede ver el enfrentamiento a través de la señal de Win Sports + y por su plataforma de suscripción de Win Play en dado caso que no quiera seguirlo por televisión.

Alineaciones Llaneros vs Junior: así salen a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II

Llaneros: Juan Loaiza; Juan David Pertuz, Dennys Quintero, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Marlon Sierra; Juan José Ramírez, Néider Ospina, Frank Castañeda, Carlos Barreiro y Jhon Vásquez. DT: Wilmer Sandoval.

Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarras, Jermein Peña, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Kevin Pérez; Déiber Caicedo y Luis Muriel. DT: Sebastián Viera.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de Liga Betplay 2026?

Llaneros comprometió su clasificación porque en sus últimos dos partidos no ha podido ganar, uno de ellos en casa y el otro fuera. Eso obliga a que tenga que tener una postura ofensiva ante Junior, que en sus cinco juegos más recientes tiene cuatro empates y un solo triunfo. En marzo del 2025 fue la última vez que jugaron en Villavicencio y el ‘rojiblanco’ ganó por la mínima. Puede que se dé ese mismo marcador o que haya igualdad en esta oportunidad.

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